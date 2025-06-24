Зеленский заявил о намерении оставаться президентом до конца конфликта
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен оставаться на своем посту до завершения военных действий. Об этом он сообщил в интервью Sky News.
«Возможно, я не самый лучший человек, чтобы вести Украину до конца конфликта, но самый опытный», – заявил Зеленский.
Он напомнил, что украинская конституция не предусматривает автоматического продления президентских полномочий даже при введении военного положения. В связи с этим, отметил Путин, ключевой вопрос – кто будет иметь право подписывать возможные соглашения.