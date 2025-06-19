Путин готов встретиться с Зеленским, но сомневается в его легитимности

По его словам, для урегулирования конфликта на Украине необходимо искать решения, которые не только приведут к прекращению боевых действий, но и обеспечат устойчивый мир в будущем. Путин также согласился со словами американского лидера Дональда Трампа о том, что, если бы президентом США в момент начала конфликта был Трамп, то спецоперация бы вообще не началась.