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Путин готов встретиться с Зеленским, но сомневается в его легитимности

Ведомости

Президент России Владимир Путин сообщил, что готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако поставил под сомнение легитимность последнего. Об этом он заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским», – отметил Путин.

Вместе с тем он напомнил, что украинская конституция не предусматривает автоматического продления президентских полномочий даже при введении военного положения. В связи с этим, отметил Путин, ключевой вопрос – кто будет иметь право подписывать возможные соглашения.

По его словам, для урегулирования конфликта на Украине необходимо искать решения, которые не только приведут к прекращению боевых действий, но и обеспечат устойчивый мир в будущем. Путин также согласился со словами американского лидера Дональда Трампа о том, что, если бы президентом США в момент начала конфликта был Трамп, то спецоперация бы вообще не началась.

Встреча с представителями 14 международных информагентств проходит в формате «вопросы-ответы». Участники обсуждают актуальные вопросы российской внутренней и внешней политики, а также ключевые мировые события. Среди участников – руководители Reuters, Deutsche Press Agentur, Associated Press и другие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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