Путин готов встретиться с Зеленским, но сомневается в его легитимности
Президент России Владимир Путин сообщил, что готов встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским, однако поставил под сомнение легитимность последнего. Об этом он заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Я готов встречаться со всеми, в том числе и с Зеленским», – отметил Путин.
Вместе с тем он напомнил, что украинская конституция не предусматривает автоматического продления президентских полномочий даже при введении военного положения. В связи с этим, отметил Путин, ключевой вопрос – кто будет иметь право подписывать возможные соглашения.
По его словам, для урегулирования конфликта на Украине необходимо искать решения, которые не только приведут к прекращению боевых действий, но и обеспечат устойчивый мир в будущем. Путин также согласился со словами американского лидера Дональда Трампа о том, что, если бы президентом США в момент начала конфликта был Трамп, то спецоперация бы вообще не началась.
Встреча с представителями 14 международных информагентств проходит в формате «вопросы-ответы». Участники обсуждают актуальные вопросы российской внутренней и внешней политики, а также ключевые мировые события. Среди участников – руководители Reuters, Deutsche Press Agentur, Associated Press и другие.