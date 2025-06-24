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Лавров: Россия будет ждать предложений западных стран о восстановлении отношений

Ведомости

Россия ждет предложений западных стран о восстановлении отношений, когда завершится нынешнее «международное оборзение». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на XI Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

По его словам, многие страны разорвали отношения с РФ в ущерб своим народам, неся колоссальные финансовые и репутационные потери.

«Пусть они, осознав свои ошибки, приходят к нам и предложат, с чем они пожаловали, а мы будем решать в зависимости от наших интересов», – пояснил Лавров.

В ходе своего выступления глава МИДа также отметил, что подходы западных лидеров к украинскому вопросу постоянно меняются, демонстрируя провал их первоначальных планов. Лавров напомнил, что с началом спецоперации на Западе звучали истеричные призывы «нанести России стратегическое поражение на поле боя». Со временем лозунги трансформировались: появлялись заявления о том, что «Россия не должна победить на Украине». А сейчас, по словам министра, западные страны «требуют, просят, вымаливают немедленное перемирие без предварительных условий».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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