Лавров: Россия будет ждать предложений западных стран о восстановлении отношений
Россия ждет предложений западных стран о восстановлении отношений, когда завершится нынешнее «международное оборзение». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на XI Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
По его словам, многие страны разорвали отношения с РФ в ущерб своим народам, неся колоссальные финансовые и репутационные потери.
«Пусть они, осознав свои ошибки, приходят к нам и предложат, с чем они пожаловали, а мы будем решать в зависимости от наших интересов», – пояснил Лавров.
В ходе своего выступления глава МИДа также отметил, что подходы западных лидеров к украинскому вопросу постоянно меняются, демонстрируя провал их первоначальных планов. Лавров напомнил, что с началом спецоперации на Западе звучали истеричные призывы «нанести России стратегическое поражение на поле боя». Со временем лозунги трансформировались: появлялись заявления о том, что «Россия не должна победить на Украине». А сейчас, по словам министра, западные страны «требуют, просят, вымаливают немедленное перемирие без предварительных условий».