Лавров: Россия будет ждать предложений западных стран о восстановлении отношений

В ходе своего выступления глава МИДа также отметил, что подходы западных лидеров к украинскому вопросу постоянно меняются, демонстрируя провал их первоначальных планов. Лавров напомнил, что с началом спецоперации на Западе звучали истеричные призывы «нанести России стратегическое поражение на поле боя». Со временем лозунги трансформировались: появлялись заявления о том, что «Россия не должна победить на Украине». А сейчас, по словам министра, западные страны «требуют, просят, вымаливают немедленное перемирие без предварительных условий».