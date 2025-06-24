Лавров указал на постоянное изменение подходов Запада по Украине

Лавров указал на постоянное изменение подходов Запада по УкраинеМинистр заявил об очевидном фиаско западной стратегии
Подходы западных лидеров по украинскому вопросу постоянно видоизменяются и отражают провал всех их первоначальных замыслов. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе выступления на «Примаковских чтениях».
Лавров напомнил, что с началом спецоперации на Западе «кричали до истерики» о необходимости нанести России стратегическое поражение на поле боя. Спустя время лозунг претерпел изменения: стали звучать заявления о том, что «Россия не должна победить на Украине».
«А сейчас требуют, просят, вымаливают немедленное перемирие без предварительных условий. Это ровно то, от чего Зеленский пару лет назад категорически отказывался, когда еще жил и трудился под лозунгом стратегического поражения на поле боя», – сказал глава российского МИДа.
Министр назвал очевидным фиаско западной стратегии и тактики, но отметил, что «Европа по-прежнему старается».
В мае министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро сообщил, что европейские страны хотели бы быть представлены на переговорах России и Украины в Стамбуле после предложенного Киевом и союзниками 30-дневного перемирия. Он предупредил, что в случае отказа Москвы от прекращения огня можно ожидать, что США и Евросоюз усилят давление на Россию и введут масштабные санкции.
При этом президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что воздерживается от введения новых антироссийских санкций, чтобы не поставить под угрозу мирные переговоры, которые, по его мнению, близки к достижению соглашения. 20 июня американский лидер предупредил о необходимости аккуратнее выбирать выражения на фоне заявлений сенатора Линдси Грэма во время визита на Украину о намерении продвигать в сенате законопроект о введении 500%-ных вторичных пошлин на энергоносители из России.
10 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии точек соприкосновения будущих договоренностей с Европой. Представитель Кремля объяснил это тем, что Европа «пока заточена на войну», с ее стороны нет сигналов о желании искать точки соприкосновения с Россией.