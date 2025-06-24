Лавров указал на постоянное изменение подходов Запада по Украине

При этом президент США Дональд Трамп не раз заявлял, что воздерживается от введения новых антироссийских санкций, чтобы не поставить под угрозу мирные переговоры, которые, по его мнению, близки к достижению соглашения. 20 июня американский лидер предупредил о необходимости аккуратнее выбирать выражения на фоне заявлений сенатора Линдси Грэма во время визита на Украину о намерении продвигать в сенате законопроект о введении 500%-ных вторичных пошлин на энергоносители из России.