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МИД Франции заявил о желании стран ЕС быть на переговорах после перемирия

Ведомости

Страны Европы хотели бы быть представлены на переговорах России и Украины в Стамбуле, но уже после предложенного Киевом и союзниками 30-дневного перемирия, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио France Inter.

«Конечно же, при условии, что будет предварительно достигнуто перемирие», – сказал он, отвечая на вопрос о возможном участии европейцев в переговорах в Стамбуле (цитата по ТАСС).

Он добавил, что призыв Киева и его союзников к перемирию с 12 мая побудил президента РФ Владимира Путина «сделать шаг в правильном направлении», и стороны готовы вступить в переговоры. Министр при этом подчеркнул, что для этого необходимо прекращение огня. 

«Мы не ведем переговоры под бомбами и беспилотниками. В последний раз мы делали это в Стамбуле в 2022 г., это привело к провалу», – сказал Барро.

В случае отказа Москвы от прекращения огня можно ожидать, что США и Евросоюз усилят давление на Россию и введут масштабные санкции, предупредил министр. По его словам, эти новые ограничения «окажут разрушительное воздействие на российскую экономику».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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