МИД Франции заявил о желании стран ЕС быть на переговорах после перемирия
Страны Европы хотели бы быть представлены на переговорах России и Украины в Стамбуле, но уже после предложенного Киевом и союзниками 30-дневного перемирия, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире радио France Inter.
«Конечно же, при условии, что будет предварительно достигнуто перемирие», – сказал он, отвечая на вопрос о возможном участии европейцев в переговорах в Стамбуле (цитата по ТАСС).
Он добавил, что призыв Киева и его союзников к перемирию с 12 мая побудил президента РФ Владимира Путина «сделать шаг в правильном направлении», и стороны готовы вступить в переговоры. Министр при этом подчеркнул, что для этого необходимо прекращение огня.
«Мы не ведем переговоры под бомбами и беспилотниками. В последний раз мы делали это в Стамбуле в 2022 г., это привело к провалу», – сказал Барро.
В случае отказа Москвы от прекращения огня можно ожидать, что США и Евросоюз усилят давление на Россию и введут масштабные санкции, предупредил министр. По его словам, эти новые ограничения «окажут разрушительное воздействие на российскую экономику».