МИД Франции заявил о желании стран ЕС быть на переговорах после перемирия

Он добавил, что призыв Киева и его союзников к перемирию с 12 мая побудил президента РФ Владимира Путина «сделать шаг в правильном направлении», и стороны готовы вступить в переговоры. Министр при этом подчеркнул, что для этого необходимо прекращение огня.