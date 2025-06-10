В Кремле заявили об отсутствии точек соприкосновения договоренностей с ЕС
Пока нет никаких точек соприкосновения будущих договоренностей с Европой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он объяснил это тем, что Европа «пока заточена на войну», с ее стороны нет сигналов о желании искать точки соприкосновения с РФ. Но рано или поздно придется думать о будущей архитектуре безопасности в Европе, добавил Песков.
7 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в том, что он сознательно разжигает и затягивает украинский конфликт. По его словам, Евросоюз использует Украину в качестве «щита», якобы прикрываясь идеей защиты Европы. Он подчеркнул, что необходимо перейти от эскалации к переговорам, прекращению огня и поиску мира.
На форуме представителей Карпатского бассейна в Будапеште он также выразил мнение, что лидеры Евросоюза рассматривают борьбу с Россией как свою главную цель и видят в продолжении конфликта на Украине способ нанесения превентивного удара.
По его мнению, Европа должна поддерживать диалог с Россией и заключить стратегическое соглашение между страной и союзом.