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В Кремле заявили об отсутствии точек соприкосновения договоренностей с ЕС

Ведомости

Пока нет никаких точек соприкосновения будущих договоренностей с Европой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Он объяснил это тем, что Европа «пока заточена на войну», с ее стороны нет сигналов о желании искать точки соприкосновения с РФ. Но рано или поздно придется думать о будущей архитектуре безопасности в Европе, добавил Песков.

7 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в том, что он сознательно разжигает и затягивает украинский конфликт. По его словам, Евросоюз использует Украину в качестве «щита», якобы прикрываясь идеей защиты Европы. Он подчеркнул, что необходимо перейти от эскалации к переговорам, прекращению огня и поиску мира.

На форуме представителей Карпатского бассейна в Будапеште он также выразил мнение, что лидеры Евросоюза рассматривают борьбу с Россией как свою главную цель и видят в продолжении конфликта на Украине способ нанесения превентивного удара.

По его мнению, Европа должна поддерживать диалог с Россией и заключить стратегическое соглашение между страной и союзом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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