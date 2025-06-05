Орбан: ЕС хочет нанести России превентивный удар

28 мая стало известно, что Венгрия, наряду со Словакией, заблокировала декларацию ЕС о демократии. Об этом сообщал венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. По его словам, документ, по мнению Будапешта, размывает границы между конституционными институтами и гражданскими объединениями, а также искажает роль политических партий в демократической системе.