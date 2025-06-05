Орбан: ЕС хочет нанести России превентивный удар
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Евросоюза рассматривают борьбу с Россией как свою главную цель и видят в продолжении конфликта на Украине способ нанесения превентивного удара. Такое мнение он выразил на форуме представителей Карпатского бассейна в Будапеште.
Орбан подчеркнул, что нынешнее руководство ЕС отошло от своей основной задачи – укрепления благосостояния сообщества – и сосредоточилось на противостоянии с Россией.
«Согласно военной пропаганде Брюсселя, Россия может атаковать страны ЕС и даже НАТО и только превентивный удар может остановить ее», – заявил Орбан (цитата по ТАСС).
Он добавил, что украинский конфликт воспринимается лидерами Евросоюза как инструмент для достижения этой цели. Венгерский премьер не согласился с такой позицией, отметив, что интересам безопасности Европы больше соответствует скорейшее урегулирование между Москвой и Киевом.
28 мая стало известно, что Венгрия, наряду со Словакией, заблокировала декларацию ЕС о демократии. Об этом сообщал венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. По его словам, документ, по мнению Будапешта, размывает границы между конституционными институтами и гражданскими объединениями, а также искажает роль политических партий в демократической системе.