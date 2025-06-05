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Орбан: ЕС хочет нанести России превентивный удар

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что лидеры Евросоюза рассматривают борьбу с Россией как свою главную цель и видят в продолжении конфликта на Украине способ нанесения превентивного удара. Такое мнение он выразил на форуме представителей Карпатского бассейна в Будапеште.

Орбан подчеркнул, что нынешнее руководство ЕС отошло от своей основной задачи – укрепления благосостояния сообщества – и сосредоточилось на противостоянии с Россией.

«Согласно военной пропаганде Брюсселя, Россия может атаковать страны ЕС и даже НАТО и только превентивный удар может остановить ее», – заявил Орбан (цитата по ТАСС).

Он добавил, что украинский конфликт воспринимается лидерами Евросоюза как инструмент для достижения этой цели. Венгерский премьер не согласился с такой позицией, отметив, что интересам безопасности Европы больше соответствует скорейшее урегулирование между Москвой и Киевом.

28 мая стало известно, что Венгрия, наряду со Словакией, заблокировала декларацию ЕС о демократии. Об этом сообщал венгерский министр по делам ЕС Янош Бока. По его словам, документ, по мнению Будапешта, размывает границы между конституционными институтами и гражданскими объединениями, а также искажает роль политических партий в демократической системе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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