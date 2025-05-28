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Венгрия и Словакия заблокировали декларацию ЕС о демократии

Ведомости

Венгрия и Словакия отвергли инициативу Польши о повышении демократической устойчивости в ЕС, сообщил венгерский министр по делам Европейского союза Янош Бока. Его слова приводит агентство MTI.

Министр пояснил, что данный документ, по мнению Будапешта, размывает границы между конституционными институтами и гражданскими объединениями, а также искажает роль политических партий в демократической системе.

Кроме того, Бока подчеркнул, что Венгрия выступает за большую прозрачность финансирования НПО из европейских источников, поскольку позиция ЕС относительно места общественных организаций в демократическом обществе остается для Будапешта неясной.

17 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене в республике санкций против России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно приостанавливал санкции ЕС против России. Он пригрозил наложить вето на продление ограничений, срок которых истекает в конце июля. Для продления санкций необходимо согласие всех 27 государств – членов ЕС. В январе Венгрия также грозилась наложить вето на продление европейских антироссийских санкций, сославшись на возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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