Венгрия и Словакия заблокировали декларацию ЕС о демократии

17 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене в республике санкций против России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно приостанавливал санкции ЕС против России. Он пригрозил наложить вето на продление ограничений, срок которых истекает в конце июля. Для продления санкций необходимо согласие всех 27 государств – членов ЕС. В январе Венгрия также грозилась наложить вето на продление европейских антироссийских санкций, сославшись на возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом.