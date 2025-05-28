Венгрия и Словакия заблокировали декларацию ЕС о демократии
Венгрия и Словакия отвергли инициативу Польши о повышении демократической устойчивости в ЕС, сообщил венгерский министр по делам Европейского союза Янош Бока. Его слова приводит агентство MTI.
Министр пояснил, что данный документ, по мнению Будапешта, размывает границы между конституционными институтами и гражданскими объединениями, а также искажает роль политических партий в демократической системе.
Кроме того, Бока подчеркнул, что Венгрия выступает за большую прозрачность финансирования НПО из европейских источников, поскольку позиция ЕС относительно места общественных организаций в демократическом обществе остается для Будапешта неясной.
17 мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что поддержит референдум об отмене в республике санкций против России. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно приостанавливал санкции ЕС против России. Он пригрозил наложить вето на продление ограничений, срок которых истекает в конце июля. Для продления санкций необходимо согласие всех 27 государств – членов ЕС. В январе Венгрия также грозилась наложить вето на продление европейских антироссийских санкций, сославшись на возвращение президента США Дональда Трампа в Белый дом.