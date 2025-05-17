Фицо готов поддержать референдум об отмене санкций против России
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержит референдум об отмене в республике санкций против России. Об этом он заявил в эфире программы «Субботние диалоги».
«Если такой референдум будет, то я его спокойно поддержу, говорю за себя», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
В апреле госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не вводит против Москвы новые санкции, чтобы не помешать урегулированию российско-украинского конфликта. Он заявил, что у властей США есть основания как для оптимизма в отношении усилий Киева и Москвы по урегулированию, так и причины для беспокойств.
Bloomberg писал в том же месяце, что администрация президента США Дональда Трампа использует возможность смягчения санкций против РФ в качестве разменной монеты в переговорах с Россией об украинском урегулировании.
14 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия «не бегает» за кем-либо ради снятия санкции. Лавров отмечал, что экономическое взаимодействие было перекрыто на 95% по сравнению с «рекордными какими-то там $30 млрд 10 лет назад, оно перекрыто практически полностью незаконными санкциями».