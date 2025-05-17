Фицо готов поддержать референдум об отмене санкций против России

В апреле госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не вводит против Москвы новые санкции, чтобы не помешать урегулированию российско-украинского конфликта. Он заявил, что у властей США есть основания как для оптимизма в отношении усилий Киева и Москвы по урегулированию, так и причины для беспокойств.