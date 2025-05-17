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Фицо готов поддержать референдум об отмене санкций против России

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержит референдум об отмене в республике санкций против России. Об этом он заявил в эфире программы «Субботние диалоги».

«Если такой референдум будет, то я его спокойно поддержу, говорю за себя», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

В апреле госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не вводит против Москвы новые санкции, чтобы не помешать урегулированию российско-украинского конфликта. Он заявил, что у властей США есть основания как для оптимизма в отношении усилий Киева и Москвы по урегулированию, так и причины для беспокойств.

Bloomberg писал в том же месяце, что администрация президента США Дональда Трампа использует возможность смягчения санкций против РФ в качестве разменной монеты в переговорах с Россией об украинском урегулировании. 

14 апреля министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия «не бегает» за кем-либо ради снятия санкции. Лавров отмечал, что экономическое взаимодействие было перекрыто на 95% по сравнению с «рекордными какими-то там $30 млрд 10 лет назад, оно перекрыто практически полностью незаконными санкциями».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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