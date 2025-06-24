Москалькова представит Путину ежегодный доклад о правах человека
Президент России Владимир Путин 24 июня проведет встречу с уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой, которая представит главе государства ежегодный доклад, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Очень важный участок работы курируется именно нашим омбудсменом по правам человека, поэтому есть о чем поговорить», – подчеркнул представитель Кремля. Он отметил, что доклад является важным в рамках проведения спецоперации и украинского урегулирования.
Помимо встречи с Москальковой, у Путина проходит международный телефонный разговор, содержание которого будет обнародовано позже. Крупных публичных мероприятий на 24 июня не намечено.
23 июня Путин провел переговоры с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, а также с главой министерства иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи.