Рютте усомнился в значимости переговоров по Украине в Стамбуле
Проходящие в Стамбуле переговоры по урегулированию конфликта на Украине не вызывают у НАТО доверия, заявил глава альянса Марк Рютте. По его словам, альянс стремится создать условия для «по-настоящему серьезного диалога», но до этого, по его признанию, еще далеко.
«НАТО делает все возможное, чтобы Украина подошла к настоящим переговорам с максимально сильных позиций. А текущие контакты в Стамбуле – это не тот случай», – отметил Рютте, выступая на публичном форуме НАТО в преддверии саммита в Гааге (цитата по ТАСС).
Он вновь обратился к странам блока с предложением нарастить инвестиции в оборонный сектор Украины, подчеркнув необходимость не только военной поддержки, но и размещения производств вооружений непосредственно на украинской территории.
С начала 2025 г. европейские члены НАТО и Канада направили Киеву вооружений на сумму около 35 млрд евро, сообщил Рютте. Для сравнения, за весь 2024 г. объем поставок составил примерно 50 млрд евро.
Издание Politico сообщало, что на предстоящем саммите НАТО страны альянса подтвердят поддержку Украины, но не уточнят сроки ее вступления в блок.