Рютте усомнился в значимости переговоров по Украине в Стамбуле

Проходящие в Стамбуле переговоры по урегулированию конфликта на Украине не вызывают у НАТО доверия, заявил глава альянса Марк Рютте. По его словам, альянс стремится создать условия для «по-настоящему серьезного диалога», но до этого, по его признанию, еще далеко.