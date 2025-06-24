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Politico: на саммите НАТО в Гааге союзники подтвердят поддержку Украины

Ведомости

На предстоящем саммите НАТО в Гааге страны альянса подтвердят поддержку Украины, но не уточнят сроки ее вступления в блок. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным Politico, украинский лидер Владимир Зеленский примет участие в саммите, однако его не пригласили на закрытую встречу лидеров стран НАТО, которая состоится 25 июня.

«Помощь Украине теперь будет учитываться при расчете расходов на национальную оборону, что является символической победой. Но речь не идет о сроках вступления в НАТО или расширенных гарантиях», – поясняет издание.

Саммит пройдет 24–25 июня в Гааге. Основные темы встречи – вопросы сдерживания и обороны. Один из главных вопросов – побудить государства – члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП.

24 июня стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не смог четко ответить на вопрос о причинах возможного нападения России на альянс в ближайшие пять лет. Он сослался лишь на общее беспокойство внутри НАТО и заявления высокопоставленных западных военных и представителей разведки.

23 июня президент РФ Владимир Путин назвал подобные заявления попыткой запугать население западных стран. По его словам, «страшилка» о якобы возможном вторжении России используется для оправдания увеличения военных расходов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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