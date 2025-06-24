Politico: на саммите НАТО в Гааге союзники подтвердят поддержку Украины

24 июня стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не смог четко ответить на вопрос о причинах возможного нападения России на альянс в ближайшие пять лет. Он сослался лишь на общее беспокойство внутри НАТО и заявления высокопоставленных западных военных и представителей разведки.