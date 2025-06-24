Politico: на саммите НАТО в Гааге союзники подтвердят поддержку Украины
На предстоящем саммите НАТО в Гааге страны альянса подтвердят поддержку Украины, но не уточнят сроки ее вступления в блок. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.
По данным Politico, украинский лидер Владимир Зеленский примет участие в саммите, однако его не пригласили на закрытую встречу лидеров стран НАТО, которая состоится 25 июня.
«Помощь Украине теперь будет учитываться при расчете расходов на национальную оборону, что является символической победой. Но речь не идет о сроках вступления в НАТО или расширенных гарантиях», – поясняет издание.
Саммит пройдет 24–25 июня в Гааге. Основные темы встречи – вопросы сдерживания и обороны. Один из главных вопросов – побудить государства – члены альянса увеличить совокупные бюджетные взносы до 5% от ВВП.
24 июня стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не смог четко ответить на вопрос о причинах возможного нападения России на альянс в ближайшие пять лет. Он сослался лишь на общее беспокойство внутри НАТО и заявления высокопоставленных западных военных и представителей разведки.
23 июня президент РФ Владимир Путин назвал подобные заявления попыткой запугать население западных стран. По его словам, «страшилка» о якобы возможном вторжении России используется для оправдания увеличения военных расходов.