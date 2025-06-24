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Путин поддержал инициативу о бесплатном втором образовании для бойцов

Ведомости

Президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой одобрил ее предложение о том, чтобы сделать бесплатным получение второго среднего специального образования для бойцов спецоперации. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.

По словам Москальковой, при личных встречах военные благодарят за то, что в государстве были приняты меры социальной поддержки. Она напомнила о том, что бойцы получили льготы при поступлении в высшие учебные заведения. При этом, заметила омбудсмен, очень важно было бы предоставить возможность тем, кто получил травмы или серьезные ранения, получить другую профессию и работать по ней, а для этого сделать получение второго среднего специального образования бесплатным. Сейчас же для них действует «общий порядок», подчеркнул Путин.

«Согласен полностью. Тоже давайте предложения, не затягивайте только. Полностью согласен, абсолютно. Надо ребятам помогать, конечно», – ответил президент на запрос Москальковой.

Во время встречи омбудсмен также сообщила Путину, что на данный момент в украинских Сумах остаются еще 32 жителя Курской области, которых Россия пытается вернуть. Уже получилось вернуть 132 человек, по ее словам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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