Путин поддержал инициативу о бесплатном втором образовании для бойцов
Президент России Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой одобрил ее предложение о том, чтобы сделать бесплатным получение второго среднего специального образования для бойцов спецоперации. Стенограмма разговора опубликована на сайте Кремля.
По словам Москальковой, при личных встречах военные благодарят за то, что в государстве были приняты меры социальной поддержки. Она напомнила о том, что бойцы получили льготы при поступлении в высшие учебные заведения. При этом, заметила омбудсмен, очень важно было бы предоставить возможность тем, кто получил травмы или серьезные ранения, получить другую профессию и работать по ней, а для этого сделать получение второго среднего специального образования бесплатным. Сейчас же для них действует «общий порядок», подчеркнул Путин.
«Согласен полностью. Тоже давайте предложения, не затягивайте только. Полностью согласен, абсолютно. Надо ребятам помогать, конечно», – ответил президент на запрос Москальковой.
Во время встречи омбудсмен также сообщила Путину, что на данный момент в украинских Сумах остаются еще 32 жителя Курской области, которых Россия пытается вернуть. Уже получилось вернуть 132 человек, по ее словам.