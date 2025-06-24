Путин поддержал инициативу о бесплатном втором образовании для бойцов

По словам Москальковой, при личных встречах военные благодарят за то, что в государстве были приняты меры социальной поддержки. Она напомнила о том, что бойцы получили льготы при поступлении в высшие учебные заведения. При этом, заметила омбудсмен, очень важно было бы предоставить возможность тем, кто получил травмы или серьезные ранения, получить другую профессию и работать по ней, а для этого сделать получение второго среднего специального образования бесплатным. Сейчас же для них действует «общий порядок», подчеркнул Путин.