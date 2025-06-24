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Москалькова: в Сумах остаются еще 32 жителя Курской области

Ведомости

В украинских Сумах остаются еще 32 жителя Курской области, которых Россия пытается вернуть. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Омбудсмен уточнила, что в настоящий момент России удалось вернуть 132 человек.

20 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что две жительницы сел Мартыновка и Гуево Суджанского района возвращены в Россию с Украины. Он поблагодарил Москалькову, МИД России, ФСБ, Минобороны и Российский Красный Крест за труд и помощь курянам.

Москалькова уточнила, что женщины, возвращенные в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, более четырех месяцев незаконно удерживались Киевом.

Днем ранее Минобороны писало о новом обмене пленными с Украиной. В соответствии со Стамбульскими договоренностями в Россию была возвращена группа военнослужащих. Взамен Москва передала Киеву группу украинских военнопленных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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