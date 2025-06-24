Москалькова: в Сумах остаются еще 32 жителя Курской области

20 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что две жительницы сел Мартыновка и Гуево Суджанского района возвращены в Россию с Украины. Он поблагодарил Москалькову, МИД России, ФСБ, Минобороны и Российский Красный Крест за труд и помощь курянам.