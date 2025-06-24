Москалькова: в Сумах остаются еще 32 жителя Курской области
В украинских Сумах остаются еще 32 жителя Курской области, которых Россия пытается вернуть. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Омбудсмен уточнила, что в настоящий момент России удалось вернуть 132 человек.
20 июня врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что две жительницы сел Мартыновка и Гуево Суджанского района возвращены в Россию с Украины. Он поблагодарил Москалькову, МИД России, ФСБ, Минобороны и Российский Красный Крест за труд и помощь курянам.
Москалькова уточнила, что женщины, возвращенные в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле, более четырех месяцев незаконно удерживались Киевом.
Днем ранее Минобороны писало о новом обмене пленными с Украиной. В соответствии со Стамбульскими договоренностями в Россию была возвращена группа военнослужащих. Взамен Москва передала Киеву группу украинских военнопленных.