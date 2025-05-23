Хинштейн сообщил о возвращении с Украины 20 жителей Курской области

Два человека кареты скорой помощи доставляют в Курскую областную больницу. У 68-летней женщины осколочные ранения предплечья и живота. У 65-летнего мужчины – травмы левого глаза и мягких тканей головы. Детей среди возвращенных жителей нет, в основном это люди пенсионного возраста. Трех человек заберут родственники, остальные будут размещены в ПВР. Там же людей повторно осмотрят медики, после чего поработают соцслужбы. В настоящий момент граждане обеспечены едой, водой и мобильными телефонами для связи с родственниками.