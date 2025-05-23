Хинштейн сообщил о возвращении с Украины 20 жителей Курской области
В Курскую область с Украины возвращаются еще 20 жителей региона. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора области Александр Хинштейн в Telegram-канале.
По его словам, автобус с курянами пересек границу с Россией. Их сопровождает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова и волонтеры Российского Красного Креста (РКК). Людей встретили сотрудники Минздрава и других региональных министерств. Их осмотрели на месте.
Два человека кареты скорой помощи доставляют в Курскую областную больницу. У 68-летней женщины осколочные ранения предплечья и живота. У 65-летнего мужчины – травмы левого глаза и мягких тканей головы. Детей среди возвращенных жителей нет, в основном это люди пенсионного возраста. Трех человек заберут родственники, остальные будут размещены в ПВР. Там же людей повторно осмотрят медики, после чего поработают соцслужбы. В настоящий момент граждане обеспечены едой, водой и мобильными телефонами для связи с родственниками.
Хинштейн уточнил, что работа по возвращению жителей курского приграничья, которых вывезли на территорию Сумской области, не останавливается ни на час. По традиции, врио губернатора региона сам будет встречать граждан по прибытии в Курскую область.
26 апреля начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских сил. В этот день российские военные освободили последний населенный пункт региона – село Горналь. По данным Минобороны, остатки подразделений ВСУ выдавлены за пределы госграницы.
20 мая Путин лично посетил Курскую область впервые после полного освобождения региона. В гуманитарном штабе он пообщался с волонтерами, которые после вторжения украинских военных помогали местным жителям. Президент также отдельно провел встречу с Хинштейном.