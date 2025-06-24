Трамп допустил возможность встречи с Зеленским на саммите НАТО
Президент США Дональд Трамп не исключил возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите НАТО. Об этом американский лидер заявил журналистам на борту самолета, который направляется в Нидерланды, где пройдет встреча лидеров Североатлантического альянса.
На вопрос журналистов, ожидает ли он встречи с Зеленским, Трамп сказал: «Да, наверное».
Саммит пройдет 24–25 июня в Гааге. Основные темы встречи – вопросы сдерживания и обороны. Один из главных вопросов – побудить государства – члены альянса увеличить совокупные бюджетные расходы на оборону до 5% от ВВП.
Трамп вылетел в Гаагу ранее во вторник в сопровождении государственного секретаря Марко Рубио.