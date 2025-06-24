Трамп допустил возможность встречи с Зеленским на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп не исключил возможность встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите НАТО. Об этом американский лидер заявил журналистам на борту самолета, который направляется в Нидерланды, где пройдет встреча лидеров Североатлантического альянса.