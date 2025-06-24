При ударах Израиля по Тегерану полностью разрушены 120 жилых домов
Израиль до вступления в силу режима прекращения огня атаковал провинцию Тегеран. Ударам подверглись 12 районов. Об этом сообщил губернатор Тегерана Мохаммад Садек Моатамадиан, передает агентство Tasnim.
По заявлению губернатора, в результате израильских атак в провинции были полностью разрушены более 120 домов, еще свыше 500 получили серьезные повреждения. Он утверждает, что большинство ударов пришлось на жилые районы.
24 июня вступило в силу перемирие между Ираном и Израилем. Практически сразу Тель-Авив обвинил Тегеран в нападении на еврейское государство и нарушении режима прекращения огня. Иран отверг эти обвинения. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил нанести ответные удары по иранским объектам.
Позднее канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху объявила, что ВВС Израиля нанесли удар по радиолокационной станции возле Тегерана. После телефонного разговора Трампа и Нетаньяху израильская армия воздержалась от новых ударов.
По данным канцелярии, ночью 24 июня до вступления в силу перемирия Израиль атаковал центр Тегерана. Израильские силы поразили иранские объекты и ликвидировали сотни бойцов подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Басидж» и сотрудников сил безопасности Ирана.