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При ударах Израиля по Тегерану полностью разрушены 120 жилых домов

Ведомости

Израиль до вступления в силу режима прекращения огня атаковал провинцию Тегеран. Ударам подверглись 12 районов. Об этом сообщил губернатор Тегерана Мохаммад Садек Моатамадиан, передает агентство Tasnim.

По заявлению губернатора, в результате израильских атак в провинции были полностью разрушены более 120 домов, еще свыше 500 получили серьезные повреждения. Он утверждает, что большинство ударов пришлось на жилые районы.

24 июня вступило в силу перемирие между Ираном и Израилем. Практически сразу Тель-Авив обвинил Тегеран в нападении на еврейское государство и нарушении режима прекращения огня. Иран отверг эти обвинения. Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил нанести ответные удары по иранским объектам.

Позднее канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху объявила, что ВВС Израиля нанесли удар по радиолокационной станции возле Тегерана. После телефонного разговора Трампа и Нетаньяху израильская армия воздержалась от новых ударов.

По данным канцелярии, ночью 24 июня до вступления в силу перемирия Израиль атаковал центр Тегерана. Израильские силы поразили иранские объекты и ликвидировали сотни бойцов подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Басидж» и сотрудников сил безопасности Ирана.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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