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Bloomberg: НАТО может развалиться из-за президентства Трампа

Ведомости

НАТО может развалиться из-за избрания президентом США Дональда Трампа. Об этом пишет Bloomberg.

Как считает автор материала профессор Хэл Брендс, Трамп может разрушить альянс без формального выхода из него США. Ему достаточно разрушить доверие, сократить присутствие американцев в Европе и подорвать стратегическую связность, пояснил Брендс.

По данным Bloomberg, сейчас НАТО переживает самый опасный кризис за 75 лет. Причиной стали четыре кризиса, которые развиваются одновременно. Речь идет о кризисе безопасности, который начался из-за конфликта России и Украины, подготовки – из-за упадка европейских армий, стратегических приоритетов – из-за поворота США к Азии, а также кризисе доверия, усугубленном действиями Трампа.

По словам Брендса, тревога в альянсе усилилась после речи вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене, которая сопровождалась резким охлаждением отношений Вашингтона с европейскими союзниками.

Но, по мнению автора материала, остается и более позитивный вариант развития событий. В частности, переформатирование НАТО на новых условиях с наращиванием европейцами оборонных расходов, сохранением ядерного щита и военной логистики США, а также переосмыслением задач альянса.

«Главный вопрос ближайших лет – согласится ли Трамп с тем, с чем согласились его предшественники: что НАТО при всех его трудностях по-прежнему жизненно необходимо и для мира, и для самих Соединенных Штатов», – резюмирует Bloomberg.

Сейчас Трамп направляется на саммит НАТО в Гааге (Нидерланды). 21 января, на следующий день после вступления в должность президента, он заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до уровня в 5% ВВП. Представители стран НАТО тогда согласились с тем, что расходы на оборону должны расти, но не поддержали инициативу об увеличении их с 2 до 5% от ВВП.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в личном сообщении Трампу заявил, что Европа «заплатит по-крупному» и это будет победа президента США. «Дональд, вы привели нас к действительно важному моменту для Америки и Европы и всего мира. Вы достигнете того, чего не удавалось сделать ни одному американскому президенту за десятилетия. Европа заплатит по-крупному, как и должна, и это будет ваша победа», – говорится в сообщении.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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