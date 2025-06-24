Bloomberg: НАТО может развалиться из-за президентства Трампа

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в личном сообщении Трампу заявил, что Европа «заплатит по-крупному» и это будет победа президента США. «Дональд, вы привели нас к действительно важному моменту для Америки и Европы и всего мира. Вы достигнете того, чего не удавалось сделать ни одному американскому президенту за десятилетия. Европа заплатит по-крупному, как и должна, и это будет ваша победа», – говорится в сообщении.