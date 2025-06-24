Bloomberg: НАТО может развалиться из-за президентства Трампа
Как считает автор материала профессор Хэл Брендс, Трамп может разрушить альянс без формального выхода из него США. Ему достаточно разрушить доверие, сократить присутствие американцев в Европе и подорвать стратегическую связность, пояснил Брендс.
По данным Bloomberg, сейчас НАТО переживает самый опасный кризис за 75 лет. Причиной стали четыре кризиса, которые развиваются одновременно. Речь идет о кризисе безопасности, который начался из-за конфликта России и Украины, подготовки – из-за упадка европейских армий, стратегических приоритетов – из-за поворота США к Азии, а также кризисе доверия, усугубленном действиями Трампа.
По словам Брендса, тревога в альянсе усилилась после речи вице-президента США Джей Ди Вэнса в Мюнхене, которая сопровождалась резким охлаждением отношений Вашингтона с европейскими союзниками.
Но, по мнению автора материала, остается и более позитивный вариант развития событий. В частности, переформатирование НАТО на новых условиях с наращиванием европейцами оборонных расходов, сохранением ядерного щита и военной логистики США, а также переосмыслением задач альянса.
«Главный вопрос ближайших лет – согласится ли Трамп с тем, с чем согласились его предшественники: что НАТО при всех его трудностях по-прежнему жизненно необходимо и для мира, и для самих Соединенных Штатов», – резюмирует Bloomberg.
Сейчас Трамп направляется на саммит НАТО в Гааге (Нидерланды). 21 января, на следующий день после вступления в должность президента, он заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до уровня в 5% ВВП. Представители стран НАТО тогда согласились с тем, что расходы на оборону должны расти, но не поддержали инициативу об увеличении их с 2 до 5% от ВВП.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в личном сообщении Трампу заявил, что Европа «заплатит по-крупному» и это будет победа президента США. «Дональд, вы привели нас к действительно важному моменту для Америки и Европы и всего мира. Вы достигнете того, чего не удавалось сделать ни одному американскому президенту за десятилетия. Европа заплатит по-крупному, как и должна, и это будет ваша победа», – говорится в сообщении.