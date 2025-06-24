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Рютте заявил Трампу, что Европа «заплатит по-крупному»

Ведомости

Европа «заплатит по-крупному» и это будет победа президента США Дональда Трампа. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в личном сообщении американскому лидеру, которое тот опубликовал в Truth Social.

Генсек в сообщении отметил, что альянсу удалось добиться, чтобы «все подписались на 5%». Речь идет об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП каждой из стран альянса.

«Дональд, вы привели нас к действительно важному моменту для Америки и Европы и всего мира. Вы достигнете того, чего не удавалось сделать ни одному американскому президенту за десятилетия. Европа заплатит по-крупному, как и должна, и это будет ваша победа», – говорится в сообщении.

Рютте также поздравил и поблагодарил Трампа за «решительные действия» в Иране, за которые «никто другой не осмелился взяться». Генсек НАТО считает, что удары по Ирану «обеспечивают безопасность».

Сейчас Трамп направляется на саммит НАТО в Гааге (Нидерланды). 21 января, на следующий день после вступления в должность президента, Трамп заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до уровня в 5% ВВП. Представители стран НАТО тогда согласились с тем, что расходы на оборону должны расти, но не поддержали инициативу об увеличении их с 2 до 5% от ВВП.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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