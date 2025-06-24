Рютте заявил Трампу, что Европа «заплатит по-крупному»
Европа «заплатит по-крупному» и это будет победа президента США Дональда Трампа. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в личном сообщении американскому лидеру, которое тот опубликовал в Truth Social.
Генсек в сообщении отметил, что альянсу удалось добиться, чтобы «все подписались на 5%». Речь идет об увеличении расходов на оборону до 5% ВВП каждой из стран альянса.
«Дональд, вы привели нас к действительно важному моменту для Америки и Европы и всего мира. Вы достигнете того, чего не удавалось сделать ни одному американскому президенту за десятилетия. Европа заплатит по-крупному, как и должна, и это будет ваша победа», – говорится в сообщении.
Рютте также поздравил и поблагодарил Трампа за «решительные действия» в Иране, за которые «никто другой не осмелился взяться». Генсек НАТО считает, что удары по Ирану «обеспечивают безопасность».
Сейчас Трамп направляется на саммит НАТО в Гааге (Нидерланды). 21 января, на следующий день после вступления в должность президента, Трамп заявил, что страны НАТО должны увеличить расходы на оборону до уровня в 5% ВВП. Представители стран НАТО тогда согласились с тем, что расходы на оборону должны расти, но не поддержали инициативу об увеличении их с 2 до 5% от ВВП.