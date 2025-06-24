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Путин внес изменения в перечень сведений о государственной тайне

Ведомости

Президент Владимир Путин внес изменения в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

Теперь к государственной тайне будут относиться сведения, раскрывающие основы госполитики в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в РФ. Ответственным за распоряжение этими сведениями значится Главное управление специальных программ президента РФ.

Указ также уточняет список ведомств, которые могут распоряжаться данными сведениями. Среди них администрация президента РФ, МВД, МИД, Минобороны и др.

В нынешнем перечне также значатся данные, раскрывающие структурную организацию или показатели мобилизационного плана экономики РФ, сведения о мобилизационной подготовке и мобилизации органов госвласти, планы, содержание или результаты научно-исследовательских работ в области мобилизационной подготовки экономики страны. Под гостайну также подпадают сведения о мобилизационных мощностях, мобилизационной подготовке войск и других связанных с этим нюансах.

13 марта стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому в Градостроительный и Земельный кодексы РФ вводится новое положение об особых зонах. В частности, о спецзонах, устанавливаемых в связи с размещением объекта, на котором ведутся работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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