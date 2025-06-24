Путин внес изменения в перечень сведений о государственной тайне

В нынешнем перечне также значатся данные, раскрывающие структурную организацию или показатели мобилизационного плана экономики РФ, сведения о мобилизационной подготовке и мобилизации органов госвласти, планы, содержание или результаты научно-исследовательских работ в области мобилизационной подготовки экономики страны. Под гостайну также подпадают сведения о мобилизационных мощностях, мобилизационной подготовке войск и других связанных с этим нюансах.