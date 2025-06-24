Путин внес изменения в перечень сведений о государственной тайне
Президент Владимир Путин внес изменения в перечень сведений, отнесенных к государственной тайне. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.
Теперь к государственной тайне будут относиться сведения, раскрывающие основы госполитики в сфере мобилизационной подготовки и мобилизации в РФ. Ответственным за распоряжение этими сведениями значится Главное управление специальных программ президента РФ.
Указ также уточняет список ведомств, которые могут распоряжаться данными сведениями. Среди них администрация президента РФ, МВД, МИД, Минобороны и др.
В нынешнем перечне также значатся данные, раскрывающие структурную организацию или показатели мобилизационного плана экономики РФ, сведения о мобилизационной подготовке и мобилизации органов госвласти, планы, содержание или результаты научно-исследовательских работ в области мобилизационной подготовки экономики страны. Под гостайну также подпадают сведения о мобилизационных мощностях, мобилизационной подготовке войск и других связанных с этим нюансах.
13 марта стало известно, что в Госдуму внесли законопроект, согласно которому в Градостроительный и Земельный кодексы РФ вводится новое положение об особых зонах. В частности, о спецзонах, устанавливаемых в связи с размещением объекта, на котором ведутся работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну.