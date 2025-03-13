В Думу внесены поправки о гостайне в Земельном и Градостроительном кодексах
В Госдуму внесен законопроект, согласно которому в Градостроительный и Земельный кодексы РФ вводится новое положение об особых зонах. В частности, о спецзонах, устанавливаемых в связи с размещением объекта, на котором ведутся работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Соответствующий законопроект опубликован в думской базе.
Инициаторами выступила группа депутатов и сенаторов во главе с главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Он написал в своем Telegram-канале, что новый законопроект разработан и внесен в связи с повышенным интересом зарубежных разведывательных агентств к объектам, имеющим ключевое значение для обороноспособности России.
«Предпринимаются попытки незаконного сбора сведений военного и экономического характера, а также в области науки и техники, отнесенных к государственной тайне», – отметил парламентарий, добавив, что поправки позволят правительству своевременно устанавливать соответствующие зоны вблизи ключевых объектов с целью предотвращения утечек сведений.
Законопроект параллельно расширяет полномочия правительства изменять порядок установления специальных зон. В случае принятия закона кабмин сможет вносить коррективы до 1 января 2026 г.
3 февраля «Ведомости» писали, что правительство утвердит перечень направлений научной и научно-технической деятельности, а также экспериментальных разработок, участие в которых иностранных физических и юридических лиц станет возможно только по согласованию с ФСБ России. Данный механизм будет действовать и при сотрудничестве с российскими организациями, учредителями которых являются иностранцы или зарубежные организации.
В проекте предлагалось обязать субъекты научной деятельности (независимо от организационно-правовой формы и формы собственности) вносить данные о планируемых работах, требующих согласования с ФСБ России, в единую государственную информационную систему (ГИС) учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения. В случае принятия документа данное положение вступит в силу для научных организаций и вузов, выполняющих научные работы в рамках госзадания за счет средств бюджета, с 1 марта 2026 г., для остальных субъектов – с 1 сентября 2028 г. Сам закон (за исключением отдельных положений) вступит в силу с 1 сентября 2025 г.