В Думу внесены поправки о гостайне в Земельном и Градостроительном кодексах

В проекте предлагалось обязать субъекты научной деятельности (независимо от организационно-правовой формы и формы собственности) вносить данные о планируемых работах, требующих согласования с ФСБ России, в единую государственную информационную систему (ГИС) учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения. В случае принятия документа данное положение вступит в силу для научных организаций и вузов, выполняющих научные работы в рамках госзадания за счет средств бюджета, с 1 марта 2026 г., для остальных субъектов – с 1 сентября 2028 г. Сам закон (за исключением отдельных положений) вступит в силу с 1 сентября 2025 г.