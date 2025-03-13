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В Думу внесены поправки о гостайне в Земельном и Градостроительном кодексах

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, согласно которому в Градостроительный и Земельный кодексы РФ вводится новое положение об особых зонах. В частности, о спецзонах, устанавливаемых в связи с размещением объекта, на котором ведутся работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну. Соответствующий законопроект опубликован в думской базе.

Инициаторами выступила группа депутатов и сенаторов во главе с главой комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. Он написал в своем Telegram-канале, что новый законопроект разработан и внесен в связи с повышенным интересом зарубежных разведывательных агентств к объектам, имеющим ключевое значение для обороноспособности России.

«Предпринимаются попытки незаконного сбора сведений военного и экономического характера, а также в области науки и техники, отнесенных к государственной тайне», – отметил парламентарий, добавив, что поправки позволят правительству своевременно устанавливать соответствующие зоны вблизи ключевых объектов с целью предотвращения утечек сведений.

Законопроект параллельно расширяет полномочия правительства изменять порядок установления специальных зон. В случае принятия закона кабмин сможет вносить коррективы до 1 января 2026 г.

3 февраля «Ведомости» писали, что правительство утвердит перечень направлений научной и научно-технической деятельности, а также экспериментальных разработок, участие в которых иностранных физических и юридических лиц станет возможно только по согласованию с ФСБ России. Данный механизм будет действовать и при сотрудничестве с российскими организациями, учредителями которых являются иностранцы или зарубежные организации.

В проекте предлагалось обязать субъекты научной деятельности (независимо от организационно-правовой формы и формы собственности) вносить данные о планируемых работах, требующих согласования с ФСБ России, в единую государственную информационную систему (ГИС) учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения. В случае принятия документа данное положение вступит в силу для научных организаций и вузов, выполняющих научные работы в рамках госзадания за счет средств бюджета, с 1 марта 2026 г., для остальных субъектов – с 1 сентября 2028 г. Сам закон (за исключением отдельных положений) вступит в силу с 1 сентября 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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