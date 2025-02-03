Международное научное сотрудничество потребует согласования с ФСБ

Международное научное сотрудничество потребует согласования с ФСБЭтот механизм усилит контроль за передачей результатов научной деятельности за рубеж
Правительство утвердит перечень направлений научной и научно-технической деятельности, а также экспериментальных разработок, участие в которых иностранных физических и юридических лиц возможно только по согласованию с ФСБ России. Данный механизм будет действовать и при сотрудничестве с российские организациями, чьими учредителями являются иностранцы или зарубежные организации. Это следует из подготовленного Минобрнауки законопроекта, который 3 февраля одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – близкий к комиссии, второй – в Белом доме.
Документ вносит поправки в ст. 7.1 и 16 закона о науке и государственной научно-технической политике.
«Законопроект разработан в целях обеспечения национальных интересов нашей страны, и такое согласование со стороны ФСБ позволит усилить контроль за передачей результатов научной деятельности за пределы России, не нарушая свободу научного творчества и не создавая препятствий для занятия организациями научной работы», – пояснил «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России (АЮР) Владимир Груздев.
В проекте предлагается обязать субъектов научной деятельности (независимо от организационно-правовой формы и формы собственности) вносить данные о планируемых работах, требующих согласования с ФСБ России, в единую государственную информационную систему (ГИС) учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения. В случае принятия документа данное положение вступит в силу для научных организаций и вузов, выполняющих научные работы в рамках госзадания за счет средств бюджета, с 1 марта 2026 г., для остальных субъектов – с 1 сентября 2028 г. Сам закон (за исключением отдельных положений) вступит в силу с 1 сентября 2025 г.
Минобрнауки же предлагается наделить полномочиями по учету договоров о научной и научно-технической деятельности, экспериментальных разработках, заключенных между российскими научными организациями и вузами, (выполняющими работы за счет бюджетных средств) и иностранными научными учреждениями и университетами. Учитываться также будут договоры с российскими организациями с зарубежным участием, которые не предусматривают оплаты со стороны научных учреждений и вузов РФ. Порядок учета установит правительство. Сведения о таких договорах будут вноситься в ту же ГИС тогда, когда положение предполагается вступить в силу – с 1 марта 2026 г.
Научные организации и вузы должны будут до 1 декабря 2025 г. разместить в ГИС данные о договорах с иностранной стороной, заключенных до дня вступления в силу закона, следует из текста законопроекта. Требование действует только для тех договоров, чей срок действия продолжится после 1 декабря 2025 г.
Дела против ученых
За последние пять лет был целый ряд уголовных дел о государственной измене в отношении ученых, которых передали, по мнению суда и следствия, за рубеж информацию с научными разработками. Например, с 2018 г. против сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, входит в «Роскосмос») Виктора Кудрявцев расследовалось дело о передаче НАТО секретных данных о новейших ракетных разработках. Вины он не признавал. В 2021 г. Кудрявцев умер в возрасте 76 лет, не дождавшись приговора.
Еще одного ученого Центрального аэрогидродинамического института им. Николая Жуковского (ЦАГИ) Анатолия Губанова приговорили к 12 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене в 2023 г. Его коллега 71-летний профессор Валерий Голубкин в том же году получил аналогичный срок. Летом 2022 г. в тюремной больнице умер новосибирский ученый-физик Дмитрий Колкер. Против него также расследовалось уголовное дело о госизмене. Его старший сын заявлял, что причиной уголовного преследования могли стать лекции-презентации, прочитанные отцом в КНР на научно-техническом семинаре в 2018 г. Официальной фабулы неизвестно.
Представители ФГБУ Национальный исследовательский центр «Кучатовский институт» (головная научная организация по проектам «мегасайенс», предусматривающих международное сотрудничество) и Российской академии наук (РАН, самостоятельно осуществляет международное научно-техническое сотрудничество) рассмотрели законопроект и возражений не имеют, следует из их заключений (есть у «Ведомостей»). В отзыве РАН отмечается, что разработанный документ «отвечает продвижению национальных интересов и достижений национальной науки на международной арене».
Наиболее плодотворное сотрудничество у российских ученых сейчас складывается с коллегами из стран БРИКС, в частности из КНР и Индии, рассказал «Ведомостям» источник в РАН.
«В действующем законодательстве аналоги тех мер контроля, что предлагаются законопроектом, – во всяком случае в рассекреченном и доступном для публики виде – не предусмотрены», – сказал «Ведомостям» управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев.
По действующему закону о науке и государственной научно-технической политике, контроль за передачей научно-технических результатов и продукции за рубеж осуществляют органы госвласти. Механизм указан в Порядке основания и функционирования некоммерческих научных организаций и научных центров, создаваемых с участием иностранных юридических и физических лиц на территории РФ (утвержден приказом Минобрнауки).
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) разрабатывает стратегию и определяет приоритетные направления деятельности по обеспечению безопасности информации в ключевых системах информационной инфраструктуры, по противодействию техническим разведкам и по технической защите информации, рассказал адвокат, управляющий партнер Key Consulting Group Вадим Егулемов.
Также сейчас законодательство регламентирует, причем не всегда детально, вопросы использования в научной деятельности сведений, составляющих государственную тайну, продолжил он. Если ученые, работающие в университете или научной организации, получают или разрабатывают сведения, представляющие гостайну, то такие результаты труда подлежат засекречиванию в предусмотренном порядке (ст. 11 закона о государственной тайне). Подобных академических организаций, особенно в области технических разработок, немало. Но в законодательстве о гостайне нет конкретики по вопросам участия иностранцев в научной деятельности, которая приводит к созданию засекреченных объектов, говорит Галанцев. «Свободный или просто неурегулированный доступ иностранных ученых к деятельности такого рода организаций, разумеется, создает определенные угрозы», – добавил он.
Помимо этого, образовательные организации часто принимают локальные документы, направленные на защиту информации: например, положения о проведении экспортного контроля в университете, продолжил он. Наделение Минобрнауки новыми полномочиями означает централизацию контроля, что несомненно, должно усилить его и сделать более эффективным, резюмировал Егулемов.
«Ведомости» направили запросы в Минобрнауки и правительство с просьбой подтвердить подлинность законопроекта, а также в ФСБ.