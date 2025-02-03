Международное научное сотрудничество потребует согласования с ФСБ

Дела против ученых

За последние пять лет был целый ряд уголовных дел о государственной измене в отношении ученых, которых передали, по мнению суда и следствия, за рубеж информацию с научными разработками. Например, с 2018 г. против сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш, входит в «Роскосмос») Виктора Кудрявцев расследовалось дело о передаче НАТО секретных данных о новейших ракетных разработках. Вины он не признавал. В 2021 г. Кудрявцев умер в возрасте 76 лет, не дождавшись приговора.

Еще одного ученого Центрального аэрогидродинамического института им. Николая Жуковского (ЦАГИ) Анатолия Губанова приговорили к 12 годам колонии строгого режима по делу о государственной измене в 2023 г. Его коллега 71-летний профессор Валерий Голубкин в том же году получил аналогичный срок. Летом 2022 г. в тюремной больнице умер новосибирский ученый-физик Дмитрий Колкер. Против него также расследовалось уголовное дело о госизмене. Его старший сын заявлял, что причиной уголовного преследования могли стать лекции-презентации, прочитанные отцом в КНР на научно-техническом семинаре в 2018 г. Официальной фабулы неизвестно.