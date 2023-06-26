Мосгорсуд приговорил профессора-физика Голубкина к 12 годам колонии

Сторону государственного обвинения эти аргументы не убедили, по мнению прокуратуры вина Голубкина была доказана в процессе. При этом прокурор Локтионов запросил минимальный срок из возможного. До апреля 2023 г. санкция по статье о госизмене предусматривала от 12 до 20 лет лишения свободы. В апреле Госдума приняла поправки: граждане РФ могут получить пожизненный срок за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника и др.