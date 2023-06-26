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Мосгорсуд приговорил профессора-физика Голубкина к 12 годам колонии

Суд признал его виновным в государственной измене
Яна Суринская
Максим Стулов / Ведомости

Московский городской суд огласил приговор 71-летнему ученому Валерию Голубкину. Суд признал его виновным в госизмене и назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Именно о таком наказании для профессора просил прокурор Борис Локтионов, известный по резонансным делам о госизмене и шпионаже, в судебных прениях.

Судебный процесс в Мосгорсуде рассматривался в закрытом режиме, поскольку материалы дела засекречены. К моменту оглашения приговора Голубкин находится под стражей уже более двух лет – с апреля 2021 г. ФСБ задержала ученого спустя полгода после ареста его начальника – Анатолия Губанова. Согласно фабуле уголовного дела, в 2018 г. Губанов, являясь руководителем Голубкина, привлек его к работам по международному проекту HEXAFLY-INT по созданию пассажирского самолета.

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Следствие считает, что в двух отчетах по проекту, которые ЦАГИ был обязан представить партнерам и которые, по указанию Губанова, Голубкин передал коллегам из Нидерландов, содержалась гостайна. В настоящий момент дело Губанова выделено в отдельное производство, поясняет собеседник, знакомый с ходом следствия.

Адвокаты физика, как и он сам, настаивали на его невиновности и просили суд вынести оправдательный приговор. Сторона защиты заявляла в суде об отсутствии состава преступления в действиях Голубкина – сведения, которые он передавал коллегам по международному проекту не содержали гостайны.

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Сторону государственного обвинения эти аргументы не убедили, по мнению прокуратуры вина Голубкина была доказана в процессе. При этом прокурор Локтионов запросил минимальный срок из возможного. До апреля 2023 г. санкция по статье о госизмене предусматривала от 12 до 20 лет лишения свободы. В апреле Госдума приняла поправки: граждане РФ могут получить пожизненный срок за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника и др.

Как ожидается, приговор будет обжалован стороной защиты.

Международный проект по разработке гиперзвуковых летательных аппаратов стартовал в 2014 г. В нем до 2019 г. принимали участие, кроме российской стороны, европейские и австралийские центры. Координировало работу проекта Европейское космическое агентство (ESA). Россию в проекте представляли четыре исследовательских института: ЦАГИ, МФТИ, ЛИИ и ЦИАМ.

Голубкин был специалистом по аэродинамике и теплообмену летательных аппаратов. До своего уголовного преследования он работал ведущим научным сотрудником в отделе №11 научно-исследовательского отделения 2 (НИО-2).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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