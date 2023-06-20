Прокуратура запросила 12 лет колонии профессору-физику Голубкину

Следствие считает, что в двух отчетах по проекту, которые ЦАГИ был обязан представить партнёрам и которые, по указанию Губанова, Голубкин передал коллегам из Нидерландов, содержалась гостайна. В настоящий момент дело Губанова выделено в отдельное производство, поясняет собеседник, знакомый с ходом следствия.