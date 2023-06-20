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Прокуратура запросила 12 лет колонии профессору-физику Голубкину

Мосгорсуд огласит приговор по делу о госизмене 26 июня
Яна Суринская
Андрей Гордеев / Ведомости

Московский городской суд 26 июня огласит приговор Валерию Голубкину. Следствие ФСБ обвиняет 71-летнего профессора в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Материалы дела носят гриф «совершенно секретно», поэтому судебный процесс в Мосгорсуде проходил в закрытом режиме.

В ходе прений сторон государственный обвинитель Борис Локтионов, известный по резонансным делам о госизмене и шпионаже, потребовал приговорить Голубкина к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ученый находится в СИЗО с апреля 2021 г. Голубкина задержали спустя полгода после ареста его начальника – Анатолия Губанова.

Согласно фабуле уголовного дела, в 2018 г. Губанов, являясь руководителем Голубкина, привлёк его к работам по международному проекту HEXAFLY-INT по созданию пассажирского самолёта.

Следствие считает, что в двух отчетах по проекту, которые ЦАГИ был обязан представить партнёрам и которые, по указанию Губанова, Голубкин передал коллегам из Нидерландов, содержалась гостайна. В настоящий момент дело Губанова выделено в отдельное производство, поясняет собеседник, знакомый с ходом следствия.

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Сам физик также вину не признает.

Прокурор Локтионов запросил минимальный срок из возможного. До апреля 2023 г. санкция по статье о госизмене предусматривала от 12 до 20 лет лишения свободы. В апреле апреля Госдума приняла поправки: граждане РФ могут получить пожизненный срок за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника и др.

Международный проект по разработке гиперзвуковых летательных аппаратов стартовал в 2014 г. В нем до 2019 г. принимали участие, кроме российской стороны, европейские и австралийские центры. Координировало работу проекта Европейское космическое агентство (ESA). Россию в проекте представляли четыре исследовательских института: ЦАГИ, МФТИ, ЛИИ и ЦИАМ.

Голубкин специалист по аэродинамике и теплообмену летательных аппаратов. До своего уголовного преследования он работал ведущим научным сотрудником в отделе №11 научно-исследовательского отделения 2 (НИО-2).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных