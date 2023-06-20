Прокуратура запросила 12 лет колонии профессору-физику Голубкину

Прокуратура запросила 12 лет колонии профессору-физику ГолубкинуМосгорсуд огласит приговор по делу о госизмене 26 июня
Московский городской суд 26 июня огласит приговор Валерию Голубкину. Следствие ФСБ обвиняет 71-летнего профессора в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Материалы дела носят гриф «совершенно секретно», поэтому судебный процесс в Мосгорсуде проходил в закрытом режиме.
В ходе прений сторон государственный обвинитель Борис Локтионов, известный по резонансным делам о госизмене и шпионаже, потребовал приговорить Голубкина к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Ученый находится в СИЗО с апреля 2021 г. Голубкина задержали спустя полгода после ареста его начальника – Анатолия Губанова.
Согласно фабуле уголовного дела, в 2018 г. Губанов, являясь руководителем Голубкина, привлёк его к работам по международному проекту HEXAFLY-INT по созданию пассажирского самолёта.
Следствие считает, что в двух отчетах по проекту, которые ЦАГИ был обязан представить партнёрам и которые, по указанию Губанова, Голубкин передал коллегам из Нидерландов, содержалась гостайна. В настоящий момент дело Губанова выделено в отдельное производство, поясняет собеседник, знакомый с ходом следствия.
Сам физик также вину не признает.
Прокурор Локтионов запросил минимальный срок из возможного. До апреля 2023 г. санкция по статье о госизмене предусматривала от 12 до 20 лет лишения свободы. В апреле апреля Госдума приняла поправки: граждане РФ могут получить пожизненный срок за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника и др.
Международный проект по разработке гиперзвуковых летательных аппаратов стартовал в 2014 г. В нем до 2019 г. принимали участие, кроме российской стороны, европейские и австралийские центры. Координировало работу проекта Европейское космическое агентство (ESA). Россию в проекте представляли четыре исследовательских института: ЦАГИ, МФТИ, ЛИИ и ЦИАМ.
Голубкин специалист по аэродинамике и теплообмену летательных аппаратов. До своего уголовного преследования он работал ведущим научным сотрудником в отделе №11 научно-исследовательского отделения 2 (НИО-2).