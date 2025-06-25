Си Цзиньпин пропустит саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин не примет участия в саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро из-за проблем с расписанием. Об этом сообщает SCMP со ссылкой на источники.
Вместо него китайскую делегацию возглавит премьер КНР Ли Цян. Отмечается, что Си впервые пропустит встречу БРИКС.
Саммит сообщества пройдет в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля. С 1 января Бразилия стала председателем БРИКС. В 2024 г. объединение возглавляла Россия.
18 июня замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что формат участия России в саммите БРИКС сейчас решается в контакте с Бразилией.