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Формат участия России в саммите БРИКС сейчас решается с Бразилией

Ведомости

Формат участия России в саммите БРИКС сейчас решается в контакте с Бразилией. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС, добавив, что нерешаемых проблем нет.

Саммит сообщества пройдет в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля. Бразилия стала председателем БРИКС с 1 января. В 2024 г. объединение возглавляла Россия.

Изначально в состав БРИКС входили пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В 2024 г. к ним присоединились четыре государства – ОАЭ, Иран, Эфиопия и Египет. В начале 2025 г. добавилась Индонезия. К странам – партнерам БРИКС относятся Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан и Вьетнам. Категория стран-партнеров была учреждена на XVI саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 г.

Вьетнам официально стал страной – партнером БРИКС 14 июня. Как уточнили в бразильском внешнеполитическом ведомстве, Вьетнам стал 10-м партнером объединения. В МИДе отметили, что страна поддерживает стремление участников БРИКС к созданию более инклюзивного и справедливого мирового порядка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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