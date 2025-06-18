Формат участия России в саммите БРИКС сейчас решается с Бразилией
Формат участия России в саммите БРИКС сейчас решается в контакте с Бразилией. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС, добавив, что нерешаемых проблем нет.
Саммит сообщества пройдет в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля. Бразилия стала председателем БРИКС с 1 января. В 2024 г. объединение возглавляла Россия.
Изначально в состав БРИКС входили пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В 2024 г. к ним присоединились четыре государства – ОАЭ, Иран, Эфиопия и Египет. В начале 2025 г. добавилась Индонезия. К странам – партнерам БРИКС относятся Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан и Вьетнам. Категория стран-партнеров была учреждена на XVI саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 г.
Вьетнам официально стал страной – партнером БРИКС 14 июня. Как уточнили в бразильском внешнеполитическом ведомстве, Вьетнам стал 10-м партнером объединения. В МИДе отметили, что страна поддерживает стремление участников БРИКС к созданию более инклюзивного и справедливого мирового порядка.