Вьетнам стал десятой страной-партнером БРИКС
Вьетнам официально стал страной-партнером БРИКС. Соответствующее заявление опубликовало министерство иностранных дел Бразилии, которая возглавляет объединение в 2025 г.
«Вьетнам с населением почти 100 млн человек и динамичной экономикой, глубоко интегрированной в глобальные цепочки создания стоимости, является значимым игроком в Азии», – говорится в сообщении.
Как уточнили в бразильском внешнеполитическом ведомстве, Вьетнам стал десятым партнером объединения. В МИДе отметили, что страна поддерживает стремление участников БРИКС к созданию более инклюзивного и справедливого мирового порядка.
К странам-партнерам БРИК также относятся Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. Категория стран-партнеров была учреждена на XVI саммите БРИКС в Казани в октябре 2024 г.