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The Guardian: Британия впервые закупила ракеты за счет процентов с активов РФ

Ведомости

Украина получит 350 обновленных ракет ПВО от Великобритании. При закупке оружия впервые использовались проценты с доходов от замороженных российских активов, сообщила газета The Guardian.

По данным издания, британские власти использовали 70 млн фунтов стерлингов, чтобы адаптировать ракеты ASRAAM класса «воздух – воздух» для наземного пуска, и это первый случай, когда страна затратила проценты с доходов от замороженных активов РФ для финансирования украинской армии. Ракеты будут действовать с помощью 13 систем ПВО Raven, из которых восемь уже были доставлены Киеву, пять – находятся в пути.

Газета напомнила, что новые поставки относятся к крупнейшему пакету военной помощи Украине в истории Великобритании – 4,5 млрд фунтов стерлингов. В марте уже была заключена сделка на отправку 5000 ракет ПВО и увеличение поставок беспилотников на Украину. В начале июня британское правительство сообщало, что количество БПЛА, отправленных в Киев, вырастет с 10 000 в 2024 г. до 100 000 в 2025 финансовом году, который закончится в апреле следующего года. Тогда говорилось и о намерении Лондона потратить еще 247 млн фунтов стерлингов на обучение украинских военнослужащих на британской земле.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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