The Guardian: Британия впервые закупила ракеты за счет процентов с активов РФ
Украина получит 350 обновленных ракет ПВО от Великобритании. При закупке оружия впервые использовались проценты с доходов от замороженных российских активов, сообщила газета The Guardian.
По данным издания, британские власти использовали 70 млн фунтов стерлингов, чтобы адаптировать ракеты ASRAAM класса «воздух – воздух» для наземного пуска, и это первый случай, когда страна затратила проценты с доходов от замороженных активов РФ для финансирования украинской армии. Ракеты будут действовать с помощью 13 систем ПВО Raven, из которых восемь уже были доставлены Киеву, пять – находятся в пути.
Газета напомнила, что новые поставки относятся к крупнейшему пакету военной помощи Украине в истории Великобритании – 4,5 млрд фунтов стерлингов. В марте уже была заключена сделка на отправку 5000 ракет ПВО и увеличение поставок беспилотников на Украину. В начале июня британское правительство сообщало, что количество БПЛА, отправленных в Киев, вырастет с 10 000 в 2024 г. до 100 000 в 2025 финансовом году, который закончится в апреле следующего года. Тогда говорилось и о намерении Лондона потратить еще 247 млн фунтов стерлингов на обучение украинских военнослужащих на британской земле.