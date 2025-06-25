The Guardian: Британия впервые закупила ракеты за счет процентов с активов РФ

Газета напомнила, что новые поставки относятся к крупнейшему пакету военной помощи Украине в истории Великобритании – 4,5 млрд фунтов стерлингов. В марте уже была заключена сделка на отправку 5000 ракет ПВО и увеличение поставок беспилотников на Украину. В начале июня британское правительство сообщало, что количество БПЛА, отправленных в Киев, вырастет с 10 000 в 2024 г. до 100 000 в 2025 финансовом году, который закончится в апреле следующего года. Тогда говорилось и о намерении Лондона потратить еще 247 млн фунтов стерлингов на обучение украинских военнослужащих на британской земле.