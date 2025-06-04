Великобритания отправит на Украину 100 000 беспилотников
Великобритания намерена инвестировать рекордные 350 млн фунтов стерлингов ($472,5 млн) для десятикратного увеличения поставок беспилотников на Украину. Ожидается, что их число вырастет с 10 000 в 2024 г. до 100 000 в 2025 финансовом году, который закончится в апреле следующего года, сообщается на сайте британского правительства.
Расходы на увеличение поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) станут частью военной поддержки Великобритании на сумму 4,5 млрд фунтов стерлингов ($6,08 млрд). В частности, Лондон намерен направить еще 247 млн фунтов стерлингов на обучение украинских военнослужащих на британской земле. Отмечается также, что с начала 2025 г. Великобритания поставила Украине 140 000 артиллерийских боеприпасов.
В феврале премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что его страна поставит Украине больше военной помощи, «чем когда-либо ранее». 2 июня он сообщил о планах нарастить финансирование оборонного сектора страны, чтобы обеспечить боеготовность армии в условиях растущей напряженности в Европе. В частности, он объявил о трех «фундаментальных изменениях» в военной доктрине Великобритании, призванных сделать армию «в 10 раз более смертоносной к 2035 г.».