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Великобритания отправит на Украину 100 000 беспилотников

Ведомости

Великобритания намерена инвестировать рекордные 350 млн фунтов стерлингов ($472,5 млн) для десятикратного увеличения поставок беспилотников на Украину. Ожидается, что их число вырастет с 10 000 в 2024 г. до 100 000 в 2025 финансовом году, который закончится в апреле следующего года, сообщается на сайте британского правительства.

Расходы на увеличение поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) станут частью военной поддержки Великобритании на сумму 4,5 млрд фунтов стерлингов ($6,08 млрд). В частности, Лондон намерен направить еще 247 млн фунтов стерлингов на обучение украинских военнослужащих на британской земле. Отмечается также, что с начала 2025 г. Великобритания поставила Украине 140 000 артиллерийских боеприпасов.

В феврале премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что его страна поставит Украине больше военной помощи, «чем когда-либо ранее». 2 июня он сообщил о планах нарастить финансирование оборонного сектора страны, чтобы обеспечить боеготовность армии в условиях растущей напряженности в Европе. В частности, он объявил о трех «фундаментальных изменениях» в военной доктрине Великобритании, призванных сделать армию «в 10 раз более смертоносной к 2035 г.».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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