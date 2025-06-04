Великобритания отправит на Украину 100 000 беспилотников

В феврале премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что его страна поставит Украине больше военной помощи, «чем когда-либо ранее». 2 июня он сообщил о планах нарастить финансирование оборонного сектора страны, чтобы обеспечить боеготовность армии в условиях растущей напряженности в Европе. В частности, он объявил о трех «фундаментальных изменениях» в военной доктрине Великобритании, призванных сделать армию «в 10 раз более смертоносной к 2035 г.».