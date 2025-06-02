Стармер: Великобритания переходит к готовности к ведению войны

Третье – британские власти планируют внедрять передовые технологии в вооруженные силы максимально быстро, чтобы соответствовать современным вызовам. Для этого предусмотрено строительство шести новых военных заводов, создание нового дальнобойного оружия внутри страны, а также значительные инвестиции в ядерную программу. Каждые 18 месяцев будут строить по новой атомной подлодке. Также дополнительные инвестиции пойдут на системы противовоздушной и противоракетной обороны Великобритании.