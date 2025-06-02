Стармер: Великобритания переходит к готовности к ведению войны

Стармер: Великобритания переходит к готовности к ведению войныОн хочет, чтобы к 2035 году армия стала «в 10 раз более смертоносной»
Власти Великобритании планируют увеличить финансирование оборонного сектора, чтобы обеспечить боеготовность армии в условиях растущей напряженности в Европе. Об этом заявил премьер-министр Кир Стармер, передает Sky News.
Премьер Соединенного Королевства представил стратегический обзор в области обороны, в котором подчеркивается важность восстановления национальной обороны и устойчивости. Он не раскрыл всех подробностей документа, но сделал несколько важных заявлений.
Так, он объявил о трех «фундаментальных изменениях» в военной доктрине Великобритании, призванных сделать армию «в 10 раз более смертоносной к 2035 г.». Первым шагом станет переход вооруженных сил к режиму боеготовности.
«Мы переходим к состоянию готовности к войне, что станет главной целью наших вооруженных сил», – пояснил Стармер.
Стармер подчеркнул, что Великобритания никогда не будет действовать в одиночку. По его словам, политика страны в сфере обороны всегда будет ориентирована в первую очередь на НАТО.
Третье – британские власти планируют внедрять передовые технологии в вооруженные силы максимально быстро, чтобы соответствовать современным вызовам. Для этого предусмотрено строительство шести новых военных заводов, создание нового дальнобойного оружия внутри страны, а также значительные инвестиции в ядерную программу. Каждые 18 месяцев будут строить по новой атомной подлодке. Также дополнительные инвестиции пойдут на системы противовоздушной и противоракетной обороны Великобритании.
«Каждый гражданин должен сыграть свою роль», – добавил премьер-министр.
1 июня глава минобороны Великобритании Джон Хили заявлял, что королевство укрепляет свою военную мощность, чтобы вступить в возможное прямое столкновение с Россией.