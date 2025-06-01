Министр обороны Британии заявил о готовности к конфликту с Россией

31 мая The Guardian объявила, что в документе, который будет опубликован 2 июня, Великобритания заявит о наступлении «новой эры угроз» в связи с изменением характера современных конфликтов. Россию, по данным издания, в стратегическом оборонном обзоре назовут угрозой нацбезопасности королевства. В обзоре также подтверждается обязательство премьер-министра Великобритании Кира Стармера увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2027 г.