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Министр обороны Британии заявил о готовности к конфликту с Россией

Ведомости

Глава минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что королевство укрепляет свою военную мощность, чтобы вступить в возможное прямое столкновение с Россией, сообщила газета Daily Express.

«Стратегический оборонный обзор, который будет опубликован завтра, изложит видение того, как наши силы должны реагировать, а также как мы можем обеспечить безопасность британского народа», – отметил министр обороны королевства.

31 мая The Guardian объявила, что в документе, который будет опубликован 2 июня, Великобритания заявит о наступлении «новой эры угроз» в связи с изменением характера современных конфликтов. Россию, по данным издания, в стратегическом оборонном обзоре назовут угрозой нацбезопасности королевства. В обзоре также подтверждается обязательство премьер-министра Великобритании Кира Стармера увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2027 г.

29 мая Хили признался в дальнейшем усилении кибератак против России и Китая. Удары по компьютерным системам государств будут сопровождаться такими целями, как нарушение способности противника проводить традиционные атаки и распространить пропаганду в сети. Уже тогда Хили заявил о необходимости наращивать свои возможности в рамках кибервойны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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