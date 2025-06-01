Министр обороны Британии заявил о готовности к конфликту с Россией
Глава минобороны Великобритании Джон Хили заявил, что королевство укрепляет свою военную мощность, чтобы вступить в возможное прямое столкновение с Россией, сообщила газета Daily Express.
«Стратегический оборонный обзор, который будет опубликован завтра, изложит видение того, как наши силы должны реагировать, а также как мы можем обеспечить безопасность британского народа», – отметил министр обороны королевства.
31 мая The Guardian объявила, что в документе, который будет опубликован 2 июня, Великобритания заявит о наступлении «новой эры угроз» в связи с изменением характера современных конфликтов. Россию, по данным издания, в стратегическом оборонном обзоре назовут угрозой нацбезопасности королевства. В обзоре также подтверждается обязательство премьер-министра Великобритании Кира Стармера увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2027 г.
29 мая Хили признался в дальнейшем усилении кибератак против России и Китая. Удары по компьютерным системам государств будут сопровождаться такими целями, как нарушение способности противника проводить традиционные атаки и распространить пропаганду в сети. Уже тогда Хили заявил о необходимости наращивать свои возможности в рамках кибервойны.