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The Guardian: Великобритания готовится объявить Россию угрозой нацбезопасности

Ведомости

Ожидается, что в стратегическом обзоре обороны Великобритании, который будет представлен 2 июня, будет объявлено о наступлении «новой эры угроз» в связи с изменением характера современных войн. 130-страничный документ, подготовленный советниками премьер-министра Кира Стармера, выделит Россию как «непосредственную и насущную» опасность, а Китай охарактеризует как «изощренный и постоянный вызов», пишет The Guardian.

Согласно обзору, новые технологии, включая дроны и искусственный интеллект, радикально трансформируют военное дело. Документ подчеркивает, что текущая ситуация представляет наибольшую угрозу безопасности со времен окончания холодной войны.

В обзоре также подтверждается обязательство Стармера увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2027 г. и до 3% в течение следующего парламентского срока. На предстоящем саммите НАТО Великобритания может согласовать дополнительные инвестиции в оборону, превышающие 50 млрд фунтов.

Отдельное внимание уделено сокращению численности британской армии, которая достигла минимального уровня со времен Наполеоновских войн – 70 860 военнослужащих. Министерство обороны рассматривает возможность увеличения армии на 5000 человек, что потребует дополнительных 2,5 млрд фунтов ежегодно. Экс-советник по национальной безопасности Питер Рикеттс подчеркнул, что помимо технологий решающее значение имеют людские ресурсы и вооружения. В связи с этим авторы обзора рекомендуют довести расходы на оборону до 3,5% ВВП.

Документ также предусматривает создание добровольческих отрядов для защиты критической инфраструктуры от дронов и терактов.

Обзор был подготовлен под руководством бывшего генсека НАТО Джорджа Робертсона, который ранее называл Россию, Китай, Северную Корею и Иран «смертельным квартетом», координирующим свои действия. Официальная презентация доклада состоится на выступлении Стармера, после чего министр обороны Джон Хили представит полную версию парламенту.

29 мая Хили рассказал о будущих кибератаках против России и Китая, а также объявил о создании нового киберкомандования, которое поможет их координировать. Министр обороны Великобритании назвал этот процесс постоянным и усиливающимся, а также заявил о необходимости наращивать свои возможности в рамках кибервойны.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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