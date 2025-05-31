The Guardian: Великобритания готовится объявить Россию угрозой нацбезопасности

29 мая Хили рассказал о будущих кибератаках против России и Китая, а также объявил о создании нового киберкомандования, которое поможет их координировать. Министр обороны Великобритании назвал этот процесс постоянным и усиливающимся, а также заявил о необходимости наращивать свои возможности в рамках кибервойны.