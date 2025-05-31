The Guardian: Великобритания готовится объявить Россию угрозой нацбезопасности
Ожидается, что в стратегическом обзоре обороны Великобритании, который будет представлен 2 июня, будет объявлено о наступлении «новой эры угроз» в связи с изменением характера современных войн. 130-страничный документ, подготовленный советниками премьер-министра Кира Стармера, выделит Россию как «непосредственную и насущную» опасность, а Китай охарактеризует как «изощренный и постоянный вызов», пишет The Guardian.
Согласно обзору, новые технологии, включая дроны и искусственный интеллект, радикально трансформируют военное дело. Документ подчеркивает, что текущая ситуация представляет наибольшую угрозу безопасности со времен окончания холодной войны.
В обзоре также подтверждается обязательство Стармера увеличить расходы на оборону до 2,5% ВВП к 2027 г. и до 3% в течение следующего парламентского срока. На предстоящем саммите НАТО Великобритания может согласовать дополнительные инвестиции в оборону, превышающие 50 млрд фунтов.
Отдельное внимание уделено сокращению численности британской армии, которая достигла минимального уровня со времен Наполеоновских войн – 70 860 военнослужащих. Министерство обороны рассматривает возможность увеличения армии на 5000 человек, что потребует дополнительных 2,5 млрд фунтов ежегодно. Экс-советник по национальной безопасности Питер Рикеттс подчеркнул, что помимо технологий решающее значение имеют людские ресурсы и вооружения. В связи с этим авторы обзора рекомендуют довести расходы на оборону до 3,5% ВВП.
Документ также предусматривает создание добровольческих отрядов для защиты критической инфраструктуры от дронов и терактов.
Обзор был подготовлен под руководством бывшего генсека НАТО Джорджа Робертсона, который ранее называл Россию, Китай, Северную Корею и Иран «смертельным квартетом», координирующим свои действия. Официальная презентация доклада состоится на выступлении Стармера, после чего министр обороны Джон Хили представит полную версию парламенту.
29 мая Хили рассказал о будущих кибератаках против России и Китая, а также объявил о создании нового киберкомандования, которое поможет их координировать. Министр обороны Великобритании назвал этот процесс постоянным и усиливающимся, а также заявил о необходимости наращивать свои возможности в рамках кибервойны.