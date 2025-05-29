Великобритания заявила об усилении кибератак против России и Китая

Как отметила газета, это первый случай, когда министр так открыто заявил о начале кибератаки на другую страну. Министр обороны Великобритании назвал этот процесс постоянным и усиливающимся, а также заявил о необходимости наращивать свои возможности в рамках кибервойны. На вопрос, означает ли это увеличение кибератак против таких государств, как Россия и Китай, он ответил: «Да».