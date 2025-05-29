Великобритания заявила об усилении кибератак против России и Китая
Министр обороны Великобритании Джон Хили признал будущие кибератаки против России и Китая, а также объявил о создании нового киберкомандования, которое поможет их координировать, сообщила газета The Times.
Хили заявил, что «клавиатура теперь является оружием войны», поэтому атаки будут заключаться в том, чтобы взломать компьютерные системы с целью нарушить способность противника проводить традиционные атаки и распространить пропаганду в сети. По данным издания, британские военные потратят более 1 млрд фунтов стерлингов на искусственный интеллект и команду хакеров.
Как отметила газета, это первый случай, когда министр так открыто заявил о начале кибератаки на другую страну. Министр обороны Великобритании назвал этот процесс постоянным и усиливающимся, а также заявил о необходимости наращивать свои возможности в рамках кибервойны. На вопрос, означает ли это увеличение кибератак против таких государств, как Россия и Китай, он ответил: «Да».
27 мая секретарь политико-юридической комиссии ЦК Компартии Китая Чэнь Вэньцин высоко оценил прорыв России в отражении кибератак в последние годы и согласился работать вместе.