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Великобритания заявила об усилении кибератак против России и Китая

Ведомости

Министр обороны Великобритании Джон Хили признал будущие кибератаки против России и Китая, а также объявил о создании нового киберкомандования, которое поможет их координировать, сообщила газета The Times.

Хили заявил, что «клавиатура теперь является оружием войны», поэтому атаки будут заключаться в том, чтобы взломать компьютерные системы с целью нарушить способность противника проводить традиционные атаки и распространить пропаганду в сети. По данным издания, британские военные потратят более 1 млрд фунтов стерлингов на искусственный интеллект и команду хакеров.

Как отметила газета, это первый случай, когда министр так открыто заявил о начале кибератаки на другую страну. Министр обороны Великобритании назвал этот процесс постоянным и усиливающимся, а также заявил о необходимости наращивать свои возможности в рамках кибервойны. На вопрос, означает ли это увеличение кибератак против таких государств, как Россия и Китай, он ответил: «Да».

27 мая секретарь политико-юридической комиссии ЦК Компартии Китая Чэнь Вэньцин высоко оценил прорыв России в отражении кибератак в последние годы и согласился работать вместе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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