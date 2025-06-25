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Пашинян: в Армении предотвращен захват власти

Ведомости

Сотрудникам правоохранительных органов Армении удалось помешать участникам оппозиционного движения «Священная борьба» осуществить захват власти, написал премьер-министр республики Никол Пашинян в Telegram-канале. Сейчас в доме лидера объединения архиепископа Баграта Галстаняна проводятся обыски.

По словам Пашиняна, силовики «сорвали масштабный и зловещий план "криминального олигархического духовенства" по дестабилизации обстановки в Республике Армения и захвату власти».

В заявлении СК сказано, что участники движения под предводительством Галстаняна – он возглавлял протесты в 2024 г. в Армении и требовал отставки Пашиняна – приобрели взрывные устройства и другие инструменты для совершения терактов и планировали убивать мирных жителей, устраивать автомобильные аварии на главных улицах, поджигать здания. Правоохранители утверждают, что преступники также собирались организовать 200-250 ударных групп по 25 человек. По их данным, они могли в основном состоять из бывших военнослужащих и полицейских, перед которыми должны были быть поставлены конкретные задачи.

24 июня Пашинян сообщил о том, что у оппозиции существует план по совершению переворота в стране. Он сослался на публикацию онлайн-ресурса civic.am, однако пост президента был высмеян деятелями оппозициями, «план» они назвали фальшивкой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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