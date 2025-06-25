Пашинян: в Армении предотвращен захват власти
Сотрудникам правоохранительных органов Армении удалось помешать участникам оппозиционного движения «Священная борьба» осуществить захват власти, написал премьер-министр республики Никол Пашинян в Telegram-канале. Сейчас в доме лидера объединения архиепископа Баграта Галстаняна проводятся обыски.
По словам Пашиняна, силовики «сорвали масштабный и зловещий план "криминального олигархического духовенства" по дестабилизации обстановки в Республике Армения и захвату власти».
В заявлении СК сказано, что участники движения под предводительством Галстаняна – он возглавлял протесты в 2024 г. в Армении и требовал отставки Пашиняна – приобрели взрывные устройства и другие инструменты для совершения терактов и планировали убивать мирных жителей, устраивать автомобильные аварии на главных улицах, поджигать здания. Правоохранители утверждают, что преступники также собирались организовать 200-250 ударных групп по 25 человек. По их данным, они могли в основном состоять из бывших военнослужащих и полицейских, перед которыми должны были быть поставлены конкретные задачи.
24 июня Пашинян сообщил о том, что у оппозиции существует план по совершению переворота в стране. Он сослался на публикацию онлайн-ресурса civic.am, однако пост президента был высмеян деятелями оппозициями, «план» они назвали фальшивкой.