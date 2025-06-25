Пашинян: в Армении предотвращен захват власти

В заявлении СК сказано, что участники движения под предводительством Галстаняна – он возглавлял протесты в 2024 г. в Армении и требовал отставки Пашиняна – приобрели взрывные устройства и другие инструменты для совершения терактов и планировали убивать мирных жителей, устраивать автомобильные аварии на главных улицах, поджигать здания. Правоохранители утверждают, что преступники также собирались организовать 200-250 ударных групп по 25 человек. По их данным, они могли в основном состоять из бывших военнослужащих и полицейских, перед которыми должны были быть поставлены конкретные задачи.