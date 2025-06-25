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Песков: РФ надеется, что эскалации между Арменией и Азербайджаном не произойдет

Ведомости

Россия надеется, что новой эскалации между Азербайджаном и Арменией не будет. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, страны очень близки к завершению работы над договором.

«Мы надеемся, что эта работа будет финализирована. Этот договор очень необходим для стабильности атмосферы и безопасности в регионе», – сказал представитель Кремля.

Песков напомнил, что Россия готова сделать все возможное, чтобы способствовать этому процессу, если это будет востребовано.

24 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армению государством – военным преступником. Обвинение было связано с обстрелами населенных пунктов во время конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

В марте 2025 г. Армения и Азербайджан условились подписать мирное соглашение, включающее 17 статей и фиксирующее взаимное признание государствами границ и территориальной целостности друг друга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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