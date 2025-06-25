Песков: РФ надеется, что эскалации между Арменией и Азербайджаном не произойдет
Россия надеется, что новой эскалации между Азербайджаном и Арменией не будет. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, страны очень близки к завершению работы над договором.
«Мы надеемся, что эта работа будет финализирована. Этот договор очень необходим для стабильности атмосферы и безопасности в регионе», – сказал представитель Кремля.
Песков напомнил, что Россия готова сделать все возможное, чтобы способствовать этому процессу, если это будет востребовано.
24 июня президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал Армению государством – военным преступником. Обвинение было связано с обстрелами населенных пунктов во время конфликта вокруг Нагорного Карабаха.
В марте 2025 г. Армения и Азербайджан условились подписать мирное соглашение, включающее 17 статей и фиксирующее взаимное признание государствами границ и территориальной целостности друг друга.