Захарова иронично связала предупреждение Молдавии о поездках в РФ со шпионами
Заявление молдавского МИДа о нежелательности поездок в Россию, возможно, является предупреждением для шпионов. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в своем Telegram-канале.
Дипломат иронично напомнила, что предупреждение Молдавии было опубликовано после того, как ФСБ сообщила о задержании двух агентов спецслужбы республики в Москве.
«Добропорядочным же гражданам Молдавии мы всегда рады. И они об этом знают», – написала Захарова.
25 июня в ЦОС ФСБ сообщили о задержании двоих агентов молдавских спецслужб в российской столице. Подозреваемые дали признательные показания, их арестовали.
В этот же день МИД Молдавии выпустил предупреждение о поездках в Россию. В ведомстве заявили, что несколько граждан республики якобы «подвергаются преследованиям» в РФ. Заявления властей РФ о том, что задержанные граждане Молдавии связаны со спецслужбами, в МИДе республики назвали необоснованными и спекулятивными.