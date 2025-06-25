Захарова иронично связала предупреждение Молдавии о поездках в РФ со шпионами

В этот же день МИД Молдавии выпустил предупреждение о поездках в Россию. В ведомстве заявили, что несколько граждан республики якобы «подвергаются преследованиям» в РФ. Заявления властей РФ о том, что задержанные граждане Молдавии связаны со спецслужбами, в МИДе республики назвали необоснованными и спекулятивными.