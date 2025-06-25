ФСБ задержала двух агентов молдавских спецслужб в Москве

Это произошло после того, как 31 марта молдавский МИД объявил троих сотрудников посольства России в стране персонами нон грата. В МИД Молдавии рассказали, что решение признать российских дипломатов нежелательными лицами было принято в связи с их деятельностью, которая «противоречит дипломатическому статусу». Москва же обещала Кишиневу жесткий ответ на высылку дипломатов.