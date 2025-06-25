ФСБ задержала двух агентов молдавских спецслужб в Москве

ФСБ задержала двух агентов молдавских спецслужб в МосквеОбвиняемые дали признательные показания
Сотрудники ФСБ России задержали двоих агентов молдавских спецслужб в Москве. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
«От подозреваемых получены признательные показания. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.
Следственное управление ФСБ возбудило уголовные дела по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Фигурантам может грозить до восьми лет лишения свободы.
В конце апреля из РФ был выслан предполагаемый молдавский агент Дмитрий Руснак. Как заявляли в ФСБ, он собирал сведения закрытого характера о планах российских властей и пытался легализоваться в стране.
Это произошло после того, как 31 марта молдавский МИД объявил троих сотрудников посольства России в стране персонами нон грата. В МИД Молдавии рассказали, что решение признать российских дипломатов нежелательными лицами было принято в связи с их деятельностью, которая «противоречит дипломатическому статусу». Москва же обещала Кишиневу жесткий ответ на высылку дипломатов.