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ФСБ задержала двух агентов молдавских спецслужб в Москве

Обвиняемые дали признательные показания
Ведомости

Сотрудники ФСБ России задержали двоих агентов молдавских спецслужб в Москве. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«От подозреваемых получены признательные показания. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

Следственное управление ФСБ возбудило уголовные дела по ст. 275.1 УК РФ (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Фигурантам может грозить до восьми лет лишения свободы.

В конце апреля из РФ был выслан предполагаемый молдавский агент Дмитрий Руснак. Как заявляли в ФСБ, он собирал сведения закрытого характера о планах российских властей и пытался легализоваться в стране.

Это произошло после того, как 31 марта молдавский МИД объявил троих сотрудников посольства России в стране персонами нон грата. В МИД Молдавии рассказали, что решение признать российских дипломатов нежелательными лицами было принято в связи с их деятельностью, которая «противоречит дипломатическому статусу». Москва же обещала Кишиневу жесткий ответ на высылку дипломатов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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