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/ Политика

Высланный из России молдавский агент налаживал контакты между Будановым и Санду

Ведомости

Молдавский агент Дмитрий Руснак, высланный из РФ, собирал сведения закрытого характера о планах российских властей и пытался легализоваться в стране, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «РИА Новости» пишет, что агент налаживал контакты между начальником главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым и президентом Молдавии Майей Санду.

«Руснак в 2024 г. прибыл в Россию с заданием по сбору сведений закрытого характера о планах российского руководства в отношении Молдавии, сотрудниках силовых и иных государственных структур России, участвующих во внешнеполитической деятельности на молдавском направлении», – сообщили в ФСБ.

Далее агент предпринял попытку легализоваться в России, но при опросе Руснака на полиграфе «факт его прибытия в Россию с разведывательно-подрывными целями подтвержден». Молдавский агент не нанес реальный ущерб безопасности РФ и в феврале был выдворен из страны с закрытием ему въезда сроком на 60 лет, заключили в спецслужбе.

«РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ пишет, что в 2020 г. на Руснака вышел начальник ГУР минобороны Украины Буданов, искавший возможность установления контакта с Санду, которая на тот период являлась кандидатом на пост президента Молдавии.

31 марта молдавский МИД объявил трех сотрудников посольства России в стране персонами нон грата. В МИД Молдавии рассказали, что решение признать российских дипломатов нежелательными лицами было принято в связи с их деятельностью, которая «противоречит дипломатическому статусу». Москва тогда пообещала Кишиневу жесткий ответ на высылку дипломатов.

В марте МИД России объявил о лишении аккредитации двух сотрудников посольства в Москве по подозрению в разведдеятельности. В ФСБ РФ тогда заявили, что выявили «незаявленное разведприсутствие Великобритании» под прикрытием посольства в Москве. В связи с этим МИД России во взаимодействии с другими ведомствами принял решение о лишении аккредитации Алкеша Одедры и Майкла Скиннера. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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