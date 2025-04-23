Высланный из России молдавский агент налаживал контакты между Будановым и Санду
Молдавский агент Дмитрий Руснак, высланный из РФ, собирал сведения закрытого характера о планах российских властей и пытался легализоваться в стране, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «РИА Новости» пишет, что агент налаживал контакты между начальником главного управления разведки минобороны Украины Кириллом Будановым и президентом Молдавии Майей Санду.
«Руснак в 2024 г. прибыл в Россию с заданием по сбору сведений закрытого характера о планах российского руководства в отношении Молдавии, сотрудниках силовых и иных государственных структур России, участвующих во внешнеполитической деятельности на молдавском направлении», – сообщили в ФСБ.
Далее агент предпринял попытку легализоваться в России, но при опросе Руснака на полиграфе «факт его прибытия в Россию с разведывательно-подрывными целями подтвержден». Молдавский агент не нанес реальный ущерб безопасности РФ и в феврале был выдворен из страны с закрытием ему въезда сроком на 60 лет, заключили в спецслужбе.
«РИА Новости» со ссылкой на ЦОС ФСБ пишет, что в 2020 г. на Руснака вышел начальник ГУР минобороны Украины Буданов, искавший возможность установления контакта с Санду, которая на тот период являлась кандидатом на пост президента Молдавии.
31 марта молдавский МИД объявил трех сотрудников посольства России в стране персонами нон грата. В МИД Молдавии рассказали, что решение признать российских дипломатов нежелательными лицами было принято в связи с их деятельностью, которая «противоречит дипломатическому статусу». Москва тогда пообещала Кишиневу жесткий ответ на высылку дипломатов.
В марте МИД России объявил о лишении аккредитации двух сотрудников посольства в Москве по подозрению в разведдеятельности. В ФСБ РФ тогда заявили, что выявили «незаявленное разведприсутствие Великобритании» под прикрытием посольства в Москве. В связи с этим МИД России во взаимодействии с другими ведомствами принял решение о лишении аккредитации Алкеша Одедры и Майкла Скиннера.