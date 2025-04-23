Высланный из России молдавский агент налаживал контакты между Будановым и Санду

В марте МИД России объявил о лишении аккредитации двух сотрудников посольства в Москве по подозрению в разведдеятельности. В ФСБ РФ тогда заявили, что выявили «незаявленное разведприсутствие Великобритании» под прикрытием посольства в Москве. В связи с этим МИД России во взаимодействии с другими ведомствами принял решение о лишении аккредитации Алкеша Одедры и Майкла Скиннера.