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Захарова пообещала Молдавии жесткий ответ на высылку дипломатов

Ведомости

Москва примет жесткие ответные меры на высылку трех сотрудников российского посольства в Кишиневе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, решение молдавских властей подтверждает их антироссийский курс, направленный на подрыв исторически прочных отношений между двумя странами, несмотря на настроения большинства граждан республики.

«Посольство России в Кишиневе действует в строгом соответствии с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и не вмешивается во внутренние дела Республики Молдовы», – отметила Захарова.

Ранее МИД Молдавии объявил троих российских дипломатов персонами нон грата, обязав их покинуть страну. Власти также обвинили посольство РФ в содействии депутату политического блока «Победа» Александру Нестеровскому в его выезде в Приднестровье. Российский посол в Молдавии Олег Озеров назвал эти обвинения голословными и бездоказательными.

26 марта пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что Кремль осуждает задержание арестованной в Кишиневе главы Гагаузии Евгении Гуцул. РФ призвала власти Молдавии прекратить давление на политических конкурентов президента страны Майи Санду. А 27 марта в Telegram-канале Гуцул появилось обращение к президенту РФ Владимиру Путину. В нем она просила оказать давление на власти Молдавии для ее скорейшего освобождения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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