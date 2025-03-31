Захарова пообещала Молдавии жесткий ответ на высылку дипломатов

26 марта пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что Кремль осуждает задержание арестованной в Кишиневе главы Гагаузии Евгении Гуцул. РФ призвала власти Молдавии прекратить давление на политических конкурентов президента страны Майи Санду. А 27 марта в Telegram-канале Гуцул появилось обращение к президенту РФ Владимиру Путину. В нем она просила оказать давление на власти Молдавии для ее скорейшего освобождения.