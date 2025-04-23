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/ Политика

МИД выразил протест Японии за планы использовать активы России для помощи Киеву

Ведомости

МИД России выразил протест послу Японии в Москве Акиру Муто из-за планов Токио использовать доходы от российских активов для передачи Украине. Это следует из сообщения на сайте внешнеполитического ведомства.

«Японской стороне был заявлен решительный протест в связи с намерением использовать доходы от незаконно замороженных российских государственных активов для выделения кредитов в рамках пакета финансовой помощи «труппы семи» Украине», – говорится в сообщении.

Российский МИД также отметил, что такой шаг Японии является «фактически соучастием в преступлениях киевского режима и неизбежно повлечет жесткие ответные меры»: «При этом ответственность за дальнейшую деградацию двусторонних отношений будет лежать целиком на правительстве Японии».

МИД Японии в свою очередь сообщил, что встреча состоялась по инициативе японской стороны. На встрече стороны обсудили «необходимость решения различных задач с точки зрения надлежащего управления двусторонними отношениями в качестве стран-соседей», в том числе с учетом обстановки осуществления дипломатических усилий США и других стран по ситуации вокруг Украины. 

Также были затронуты культурные и гуманитарные обмены как «вопрос, представляющий общий интерес для обеих сторон».

17 апреля Япония заявила протест России в связи с временным запретом на проход иностранных судов в районе Южных Курил. По утверждению Токио, российская сторона с 16 апреля по 1 мая приостановила движение иностранных военных кораблей и гражданских судов в акватории, которую Япония считает своими территориальными водами.

В сентябре 2022 г. Россия денонсировала соглашение об упрощенном посещении Курил для японцев, которые раньше жили на этих островах, а также о безвизовом режиме для всех граждан этой страны в связи с недружественными действиями Японии. Токио поддерживает Украину в конфликте с Россией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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