МИД выразил протест Японии за планы использовать активы России для помощи Киеву
МИД России выразил протест послу Японии в Москве Акиру Муто из-за планов Токио использовать доходы от российских активов для передачи Украине. Это следует из сообщения на сайте внешнеполитического ведомства.
«Японской стороне был заявлен решительный протест в связи с намерением использовать доходы от незаконно замороженных российских государственных активов для выделения кредитов в рамках пакета финансовой помощи «труппы семи» Украине», – говорится в сообщении.
Российский МИД также отметил, что такой шаг Японии является «фактически соучастием в преступлениях киевского режима и неизбежно повлечет жесткие ответные меры»: «При этом ответственность за дальнейшую деградацию двусторонних отношений будет лежать целиком на правительстве Японии».
МИД Японии в свою очередь сообщил, что встреча состоялась по инициативе японской стороны. На встрече стороны обсудили «необходимость решения различных задач с точки зрения надлежащего управления двусторонними отношениями в качестве стран-соседей», в том числе с учетом обстановки осуществления дипломатических усилий США и других стран по ситуации вокруг Украины.
Также были затронуты культурные и гуманитарные обмены как «вопрос, представляющий общий интерес для обеих сторон».
17 апреля Япония заявила протест России в связи с временным запретом на проход иностранных судов в районе Южных Курил. По утверждению Токио, российская сторона с 16 апреля по 1 мая приостановила движение иностранных военных кораблей и гражданских судов в акватории, которую Япония считает своими территориальными водами.
В сентябре 2022 г. Россия денонсировала соглашение об упрощенном посещении Курил для японцев, которые раньше жили на этих островах, а также о безвизовом режиме для всех граждан этой страны в связи с недружественными действиями Японии. Токио поддерживает Украину в конфликте с Россией.