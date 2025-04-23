МИД выразил протест Японии за планы использовать активы России для помощи Киеву

В сентябре 2022 г. Россия денонсировала соглашение об упрощенном посещении Курил для японцев, которые раньше жили на этих островах, а также о безвизовом режиме для всех граждан этой страны в связи с недружественными действиями Японии. Токио поддерживает Украину в конфликте с Россией.