Япония заявила протест РФ из-за приостановки прохода судов у Южных Курил

Япония заявила протест РФ из-за приостановки прохода судов у Южных КурилСтрана настаивает на своей позиции относительно принадлежности островов
Япония заявила протест России в связи с временным запретом на проход иностранных судов в районе Южных Курил. Об этом сообщил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.
По утверждению Токио, российская сторона с 16 апреля по 1 мая приостановила движение иностранных военных кораблей и гражданских судов в акватории, которую Япония считает своими территориальными водами.
«В связи с этим 16 апреля по дипломатическим каналам российской стороне был передан протест», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Он подчеркнул, что действия России противоречат позиции Японии относительно принадлежности Курильских островов.
После окончания Второй мировой войны Южные Курилы вошли в состав СССР, а после – России. В настоящее время Япония продолжает претендовать на острова. Из-за этого территориального спора Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. В ежегодном докладе японского МИДа «Синяя книга» за 2024 г. говорится, что Токио стремится к заключению мирного договора с Москвой и решению вопроса «северных территорий» – южных Курильских островов. При этом японские дипломаты отмечают, что считают Курильские острова своими суверенными территориями, «неотъемлемой частью Японии». Одним из приоритетов в отношениях двух стран обозначено возобновление обмена и других программ между жителями четырех островов, в том числе посещение могил.
В сентябре 2022 г. Россия денонсировала соглашение об упрощенном посещении Курил для японцев, которые раньше жили на этих островах, а также о безвизовом режиме для всех граждан этой страны в связи с недружественными действиями Японии. Речь о введенных Японией санкциях после начала специальной военной операции на Украине.