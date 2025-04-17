Япония заявила протест РФ из-за приостановки прохода судов у Южных Курил

После окончания Второй мировой войны Южные Курилы вошли в состав СССР, а после – России. В настоящее время Япония продолжает претендовать на острова. Из-за этого территориального спора Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор по итогам Второй мировой войны. В ежегодном докладе японского МИДа «Синяя книга» за 2024 г. говорится, что Токио стремится к заключению мирного договора с Москвой и решению вопроса «северных территорий» – южных Курильских островов. При этом японские дипломаты отмечают, что считают Курильские острова своими суверенными территориями, «неотъемлемой частью Японии». Одним из приоритетов в отношениях двух стран обозначено возобновление обмена и других программ между жителями четырех островов, в том числе посещение могил.