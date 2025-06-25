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В ГД предложили РКН пересмотреть перечень стран для передачи персональных данных

Ведомости

Члены Совета Федерации РФ Андрей Клишас, Артем Шейкин, Александр Савин совместно с депутатами внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается при утверждении перечня стран, способных защитить права субъектов персональных данных (это делает Роскомнадзор (РКН)), учитывать фактическое принятие иностранными государствами эффективных мер защиты при их обработке. Об этом написал Клишас в Telegram-канале.

Как объяснил сенатор, сейчас в законе «О персональных данных» такими государствами могут быть страны, являющиеся стороной Конвенции Совета Европы № 108 «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных». Только в них можно передавать данные. Но в этом перечне находятся и недружественные страны, которые не препятствуют преступлениям в этой сфере.

Чтобы обеспечить защиту персональных данных российских граждан, необходимо проверять не только документарную форму безопасности, но и реальные действия, подчеркнул Клишас.

При трансграничных передачах персональных данных не нужно дожидаться уведомления Роскомнадзора, если страна есть в перечне. Это возможно, пока ведомство не введет запрет и ограничение в отношении конкретного государства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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