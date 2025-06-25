В ГД предложили РКН пересмотреть перечень стран для передачи персональных данных
Члены Совета Федерации РФ Андрей Клишас, Артем Шейкин, Александр Савин совместно с депутатами внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается при утверждении перечня стран, способных защитить права субъектов персональных данных (это делает Роскомнадзор (РКН)), учитывать фактическое принятие иностранными государствами эффективных мер защиты при их обработке. Об этом написал Клишас в Telegram-канале.
Как объяснил сенатор, сейчас в законе «О персональных данных» такими государствами могут быть страны, являющиеся стороной Конвенции Совета Европы № 108 «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных». Только в них можно передавать данные. Но в этом перечне находятся и недружественные страны, которые не препятствуют преступлениям в этой сфере.
Чтобы обеспечить защиту персональных данных российских граждан, необходимо проверять не только документарную форму безопасности, но и реальные действия, подчеркнул Клишас.
При трансграничных передачах персональных данных не нужно дожидаться уведомления Роскомнадзора, если страна есть в перечне. Это возможно, пока ведомство не введет запрет и ограничение в отношении конкретного государства.