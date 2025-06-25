В ГД предложили РКН пересмотреть перечень стран для передачи персональных данных

Как объяснил сенатор, сейчас в законе «О персональных данных» такими государствами могут быть страны, являющиеся стороной Конвенции Совета Европы № 108 «О защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных данных». Только в них можно передавать данные. Но в этом перечне находятся и недружественные страны, которые не препятствуют преступлениям в этой сфере.