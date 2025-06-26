В Японии ответили на слова Трампа об атаках на Иран и ядерных бомбардировках

25 июня Трамп заявил, что американские удары по ядерным объектам в Иране сравнимы с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в 1945 г. По его словам, в обоих случаях атаки «положили конец войне». Трамп при этом отметил, что точных оценок последствий атак пока нет и следует дождаться отчета Израиля.