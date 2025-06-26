В Японии ответили на слова Трампа об атаках на Иран и ядерных бомбардировках
Токио известно о высказываниях президента США Дональда Трампа, сравнившего удары по ядерным объектам в Иране с атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в ходе Второй мировой войны. Ситуацию прокомментировал генсекретарь японского кабмина Есимасы Хаяси.
Генсекретарь отметил, что позиция властей Японии последовательна. Согласно ей, результатом бомбардировок Хиросимы и Нагасаки стало огромное число жертв и заболеваний, «вызвавшим непередаваемые человеческие страдания». По словам Хаяси, международному сообществу нужно продолжить активную работу, чтобы достигнуть мира без ядерного оружия и приложить все усилия, чтобы трагедия Хиросимы и Нагасаки не повторилась.
«Что касается нашего мнения о такой оценке событий, то, если говорить в целом, считаем, что дискуссию о том, как оценивать те или иные исторические события, должны вести эксперты», – сказал Хаяси (цитата по ТАСС).
25 июня Трамп заявил, что американские удары по ядерным объектам в Иране сравнимы с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки в 1945 г. По его словам, в обоих случаях атаки «положили конец войне». Трамп при этом отметил, что точных оценок последствий атак пока нет и следует дождаться отчета Израиля.
ВВС США сбросили атомные бомбы «Малыш» и «Толстяк» на Хиросиму и Нагасаки в западной части Японии 6 и 9 августа 1945 г. Погибли 214 000 человек. Атаки стали единственными в истории случаями боевого применения ядерного оружия.