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Президент Бразилии посоветовал Трампу «меньше сидеть в интернете»

Ведомости

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посоветовал лидеру США Дональду Трампу «меньше сидеть в интернете» и больше заниматься делами государства и мира. Об этом глава Бразилии сказал во время мероприятия, посвященного энергетическому сектору страны, его цитирует новостной портал G1.

«Президент страны размером с Соединенные Штаты должен сосредоточиться на своей речи, думать о том, что сказать, должен меньше сидеть в интернете и больше думать о том, каково быть главой государства, больше думать о свободной торговле, многосторонности, должен больше думать о мире», – сказал Лула да Сильва.

Президент Бразилии также прокомментировал вооруженный конфликт между Израилем и Ираном. Он заявил, что выступает за «мир» и хочет «держаться подальше от войны».

3 июня Лула да Силва отметил, что бывший президент США Джо Байден считал необходимым «уничтожить Россию». Про сегодняшний день президент Бразилии сказал, что Европа встала на сторону Вашингтона и «теперь тратит миллиарды на перевооружение».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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