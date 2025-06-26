Президент Бразилии посоветовал Трампу «меньше сидеть в интернете»

«Президент страны размером с Соединенные Штаты должен сосредоточиться на своей речи, думать о том, что сказать, должен меньше сидеть в интернете и больше думать о том, каково быть главой государства, больше думать о свободной торговле, многосторонности, должен больше думать о мире», – сказал Лула да Сильва.