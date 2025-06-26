Президент Бразилии посоветовал Трампу «меньше сидеть в интернете»
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва посоветовал лидеру США Дональду Трампу «меньше сидеть в интернете» и больше заниматься делами государства и мира. Об этом глава Бразилии сказал во время мероприятия, посвященного энергетическому сектору страны, его цитирует новостной портал G1.
«Президент страны размером с Соединенные Штаты должен сосредоточиться на своей речи, думать о том, что сказать, должен меньше сидеть в интернете и больше думать о том, каково быть главой государства, больше думать о свободной торговле, многосторонности, должен больше думать о мире», – сказал Лула да Сильва.
Президент Бразилии также прокомментировал вооруженный конфликт между Израилем и Ираном. Он заявил, что выступает за «мир» и хочет «держаться подальше от войны».
3 июня Лула да Силва отметил, что бывший президент США Джо Байден считал необходимым «уничтожить Россию». Про сегодняшний день президент Бразилии сказал, что Европа встала на сторону Вашингтона и «теперь тратит миллиарды на перевооружение».