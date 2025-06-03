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Президент Бразилии: Байден считал необходимым уничтожить Россию

Европа встала на сторону США и тратит миллиарды на оружие
Ведомости

Бывший президент США Джо Байден считал необходимым «уничтожить Россию». Об этом заявил лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.

«Байден, с которым я долго разговаривал об этом, считал, что Россию нужно уничтожить», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Лула да Силва отметил, что Европа встала на сторону Вашингтона и «теперь тратит миллиарды на перевооружение».

Сам Байден заявлял в феврале 2023 г., что Соединенные Штаты и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. Он уточнял, что у Запада нет планов нападать на РФ. 

Осенью 2024 г. Байден разрешил Киеву использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. В апреле этого года американский журналист Такер Карлсон в беседе с подкастером Алексом Джонсом заявил, что администрация Байдена оценивала вероятность ядерной войны с Россией в 50% и все равно шла на этот риск, поставляя оружие Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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