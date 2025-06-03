Президент Бразилии: Байден считал необходимым уничтожить РоссиюЕвропа встала на сторону США и тратит миллиарды на оружие
Бывший президент США Джо Байден считал необходимым «уничтожить Россию». Об этом заявил лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.
«Байден, с которым я долго разговаривал об этом, считал, что Россию нужно уничтожить», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Лула да Силва отметил, что Европа встала на сторону Вашингтона и «теперь тратит миллиарды на перевооружение».
Сам Байден заявлял в феврале 2023 г., что Соединенные Штаты и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. Он уточнял, что у Запада нет планов нападать на РФ.
Осенью 2024 г. Байден разрешил Киеву использовать поставленные американцами дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории. В апреле этого года американский журналист Такер Карлсон в беседе с подкастером Алексом Джонсом заявил, что администрация Байдена оценивала вероятность ядерной войны с Россией в 50% и все равно шла на этот риск, поставляя оружие Украине.