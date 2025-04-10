Карлсон: США при Байдене осознанно шли на риск ядерной войны с Россией
Предыдущая администрация США оценивала вероятность ядерной войны с Россией в 50% и все равно шла на этот риск, поставляя оружие Украине. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в беседе с конспирологом Алексом Джонсом. Видеозапись их разговора размещена на странице Карлсона в соцсети X.
По словам Карлсона, в середине украинского конфликта Пентагон подсчитал, что при передаче Украине оружия, способного поражать цели в России, вероятность обмена ядерными ударами составит 50%.
«И они все равно это сделали. В этот момент вы должны сидеть в тюрьме для преступников-сумасшедших. Вы рискуете ядерной войной? <...> Я не понимаю, <...> я даже не мог в это поверить», – сказал Карлсон.
17 ноября 2024 г. президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ATACMS для нанесения ударов вглубь российской территории. Вскоре после этого военные объекты в Брянской и Курской областях были атакованы шестью ракетами ATACMS, британскими ракетами Storm Shadow и американскими HIMARS. 21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил в видеообращении, что в этот день Россия применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением, она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Атака стала ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары.
19 ноября Путин утвердил изменения ядерной доктрины страны. В качестве средств воздушно-космического нападения, достоверное обнаружение массированной атаки которых может быть условием применения ядерного оружия, названы крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты, а также самолеты тактической авиации. Прежде в этом контексте упоминались лишь баллистические ракеты.