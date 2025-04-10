Карлсон: США при Байдене осознанно шли на риск ядерной войны с Россией

17 ноября 2024 г. президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ATACMS для нанесения ударов вглубь российской территории. Вскоре после этого военные объекты в Брянской и Курской областях были атакованы шестью ракетами ATACMS, британскими ракетами Storm Shadow и американскими HIMARS. 21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил в видеообращении, что в этот день Россия применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением, она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Атака стала ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары.