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Карлсон: США при Байдене осознанно шли на риск ядерной войны с Россией

Ведомости

Предыдущая администрация США оценивала вероятность ядерной войны с Россией в 50% и все равно шла на этот риск, поставляя оружие Украине. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в беседе с конспирологом Алексом Джонсом. Видеозапись их разговора размещена на странице Карлсона в соцсети X.

По словам Карлсона, в середине украинского конфликта Пентагон подсчитал, что при передаче Украине оружия, способного поражать цели в России, вероятность обмена ядерными ударами составит 50%.

«И они все равно это сделали. В этот момент вы должны сидеть в тюрьме для преступников-сумасшедших. Вы рискуете ядерной войной? <...> Я не понимаю, <...> я даже не мог в это поверить», – сказал Карлсон.

17 ноября 2024 г. президент США Джо Байден разрешил Украине использовать ATACMS для нанесения ударов вглубь российской территории. Вскоре после этого военные объекты в Брянской и Курской областях были атакованы шестью ракетами ATACMS, британскими ракетами Storm Shadow и американскими HIMARS. 21 ноября президент РФ Владимир Путин сообщил в видеообращении, что в этот день Россия применила по территории Украины новейшую ракету средней дальности «Орешник» с гиперзвуковым оснащением, она поразила объект военно-промышленного комплекса в Днепропетровске. Атака стала ответной реакцией на разрешение США и Великобритании бить своими дальнобойными системами вглубь РФ и последовавшие за этим удары.

19 ноября Путин утвердил изменения ядерной доктрины страны. В качестве средств воздушно-космического нападения, достоверное обнаружение массированной атаки которых может быть условием применения ядерного оружия, названы крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты, а также самолеты тактической авиации. Прежде в этом контексте упоминались лишь баллистические ракеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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