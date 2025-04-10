Карлсон: США проиграли войну с РФ и уничтожили Украину

«Я не думаю, что в мозги политиков в Вашингтоне проникло, что мы только что проиграли войну с Россией. США вели эту войну, американские военные, Пентагон, госдепартамент, ЦРУ вели войну против России. Это никогда не было связано с Украиной», – сказал Карлсон.