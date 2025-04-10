Карлсон: США проиграли войну с РФ и уничтожили Украину
Война США с Россией проиграна, но в Вашингтоне это еще не осознали, заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с конспирологом Алексом Джонсом. Видеозапись их разговора опубликована в соцсети X.
«Я не думаю, что в мозги политиков в Вашингтоне проникло, что мы только что проиграли войну с Россией. США вели эту войну, американские военные, Пентагон, госдепартамент, ЦРУ вели войну против России. Это никогда не было связано с Украиной», – сказал Карлсон.
По его словам, никого в Вашингтоне не волнует Украина или «сотни тысяч уничтоженных украинских мужчин». Карлсон считает, что республика будет заселена выходцами из третьего мира.
«Мы только что уничтожили Украину, никого это не волнует», – подчеркнул он.
После того как президент США Дональд Трамп вступил в должность в январе, Россия и США начали регулярно проводить переговоры. 9 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что 10 апреля в Стамбуле пройдут следующие консультации Москвы и Вашингтона. Российскую делегацию возглавит Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря по делам Евразии Соната Коултер.
Публично сообщалось о двух телефонных разговорах между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным – они прошли 12 февраля и 18 марта. В ходе последнего Трамп предложил Москве и Киеву отказаться от ударов по энергообъектам. Путин согласился и дал военным соответствующую команду.