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Карлсон: США проиграли войну с РФ и уничтожили Украину

Ведомости

Война США с Россией проиграна, но в Вашингтоне это еще не осознали, заявил американский журналист Такер Карлсон в беседе с конспирологом Алексом Джонсом. Видеозапись их разговора опубликована в соцсети X.

«Я не думаю, что в мозги политиков в Вашингтоне проникло, что мы только что проиграли войну с Россией. США вели эту войну, американские военные, Пентагон, госдепартамент, ЦРУ вели войну против России. Это никогда не было связано с Украиной», – сказал Карлсон.

По его словам, никого в Вашингтоне не волнует Украина или «сотни тысяч уничтоженных украинских мужчин». Карлсон считает, что республика будет заселена выходцами из третьего мира.

«Мы только что уничтожили Украину, никого это не волнует», – подчеркнул он.

После того как президент США Дональд Трамп вступил в должность в январе, Россия и США начали регулярно проводить переговоры. 9 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила, что 10 апреля в Стамбуле пройдут следующие консультации Москвы и Вашингтона. Российскую делегацию возглавит Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря по делам Евразии Соната Коултер.

Публично сообщалось о двух телефонных разговорах между Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным – они прошли 12 февраля и 18 марта. В ходе последнего Трамп предложил Москве и Киеву отказаться от ударов по энергообъектам. Путин согласился и дал военным соответствующую команду.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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