Байден заявил, что Запад не стремится уничтожить Россию

Также в сентябре Путин заявлял, что Запад ищет новые способы развалить Россию, обречь ее народ на нищету и вымирание. Российский президент подчеркивал, что Запад стремится сделать все возможное, чтобы в мире сохранилась неоколониальная система. По его словам, западные страны «снимают ренту как гегемон» и потому им так важно, чтобы все государства «сдали суверенитет в пользу США».