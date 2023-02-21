Газета
Политика

Байден заявил, что Запад не стремится уничтожить Россию

Ведомости

Соединенные Штаты и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее, заявил президент США Джо Байден во время выступления в Польше. У Запада нет планов нападать на Россию, добавил он.

«Я еще раз обращаюсь к российскому народу. США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. Запад не планировал нападать на Россию», – сказал американский президент (цит. по ТАСС).

«Миллионы граждан России, которые хотят лишь жить в мире со своими соседями, не являются [нашими] врагами», – заявил президент США. Байден назвал текущую ситуацию на Украине трагедией.

Сегодня, 21 февраля, во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что стране известно, что Запад причастен к попыткам Украины нанести удары по базам российской стратегической авиации. По его словам, использованные для этого беспилотники были «оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов».

Путин ранее заявлял, что Запад ведет агрессивную политику в отношении России, а также стремится ослабить и уничтожить страну. Это заявление было сделано главой государства в ходе обращения к россиянам 21 сентября 2022 г. Тогда же было объявлено о проведении частичной мобилизации.

Российский президент отмечал, что западные страны «пытаются блокировать, подавить любые суверенные и самостоятельные центры развития, чтобы и дальше навязывать другим странам и народам свою волю». Президент заявлял, что западные государства открыто говорят о стремлении «расколоть» Россию, как это когда-то произошло с СССР. Он также обвинил Запад в «тотальной русофобии». По словам российского лидера, власти западных стран «десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России».

Также в сентябре Путин заявлял, что Запад ищет новые способы развалить Россию, обречь ее народ на нищету и вымирание. Российский президент подчеркивал, что Запад стремится сделать все возможное, чтобы в мире сохранилась неоколониальная система. По его словам, западные страны «снимают ренту как гегемон» и потому им так важно, чтобы все государства «сдали суверенитет в пользу США».

Ранее по теме: Песков заявил, что коллективным Западом управляет один босс

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных