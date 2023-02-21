Байден заявил, что Запад не стремится уничтожить Россию
Соединенные Штаты и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее, заявил президент США Джо Байден во время выступления в Польше. У Запада нет планов нападать на Россию, добавил он.
«Я еще раз обращаюсь к российскому народу. США и страны Европы не стремятся установить контроль над Россией или уничтожить ее. Запад не планировал нападать на Россию», – сказал американский президент (цит. по ТАСС).
«Миллионы граждан России, которые хотят лишь жить в мире со своими соседями, не являются [нашими] врагами», – заявил президент США. Байден назвал текущую ситуацию на Украине трагедией.
Сегодня, 21 февраля, во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил, что стране известно, что Запад причастен к попыткам Украины нанести удары по базам российской стратегической авиации. По его словам, использованные для этого беспилотники были «оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов».
Путин ранее заявлял, что Запад ведет агрессивную политику в отношении России, а также стремится ослабить и уничтожить страну. Это заявление было сделано главой государства в ходе обращения к россиянам 21 сентября 2022 г. Тогда же было объявлено о проведении частичной мобилизации.
Российский президент отмечал, что западные страны «пытаются блокировать, подавить любые суверенные и самостоятельные центры развития, чтобы и дальше навязывать другим странам и народам свою волю». Президент заявлял, что западные государства открыто говорят о стремлении «расколоть» Россию, как это когда-то произошло с СССР. Он также обвинил Запад в «тотальной русофобии». По словам российского лидера, власти западных стран «десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России».
Также в сентябре Путин заявлял, что Запад ищет новые способы развалить Россию, обречь ее народ на нищету и вымирание. Российский президент подчеркивал, что Запад стремится сделать все возможное, чтобы в мире сохранилась неоколониальная система. По его словам, западные страны «снимают ренту как гегемон» и потому им так важно, чтобы все государства «сдали суверенитет в пользу США».