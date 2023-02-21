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Песков заявил, что коллективным Западом управляет один босс

Ведомости

У коллективного Запада, как и у НАТО, есть один босс. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT. 

«Это коллективный Запад, но есть и начальник начальника коллективного Запада. Мы понимаем ситуацию таким образом. Но будучи начальником НАТО, НАТО также управляется США, это ни для кого не секрет», — сказал он (цитата по «РИА Новости»). 

21 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что целью Запада является обретение «безграничной власти». Он обвинил США и НАТО в развертывании у российских границ военных баз и подчеркнул, что западные страны открыто говорят о желании «нанести стратегическое поражение России». 

Ранее сегодня Песков заявил, что США продолжают вести враждебную политику в отношении России. Он заявил, что «нужно отдавать себе в этом отчет». Таким образом Песков прокомментировать визит президента США Джо Байдена в Киев 20 февраля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных