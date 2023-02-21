Песков заявил, что коллективным Западом управляет один босс
У коллективного Запада, как и у НАТО, есть один босс. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу RT.
«Это коллективный Запад, но есть и начальник начальника коллективного Запада. Мы понимаем ситуацию таким образом. Но будучи начальником НАТО, НАТО также управляется США, это ни для кого не секрет», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
21 февраля в ходе послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что целью Запада является обретение «безграничной власти». Он обвинил США и НАТО в развертывании у российских границ военных баз и подчеркнул, что западные страны открыто говорят о желании «нанести стратегическое поражение России».