Путин обвинил Запад в причастности к планам нанесения ударов по России
России известно, что Запад причастен к попыткам нанести удары по базам российской стратегической авиации, заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
«Нам известно, что Запад прямо причастен к попыткам киевского режима нанести удары по базам нашей стратегической авиации», – заявил российский президент. По его словам, использованные для этого беспилотники были «оснащены и модернизированы при содействии натовских специалистов».
Путин ранее заявлял, что Запад ведет агрессивную политику в отношении России, а также стремится ослабить и уничтожить страну. Это заявление было сделано главой государства в ходе обращения к россиянам 21 сентября 2022 г. Тогда же было объявлено о проведении частичной мобилизации.
Российский президент отмечал, что западные страны «пытаются блокировать, подавить любые суверенные и самостоятельные центры развития, чтобы и дальше навязывать другим странам и народам свою волю». Президент заявлял, что западные государства открыто говорят о стремлении «расколоть» Россию, как это когда-то произошло с СССР. Он также обвинил Запад в «тотальной русофобии». По словам российского лидера, власти западных стран «десятилетиями целенаправленно взращивали ненависть к России».
В сентябре Путин заявлял, что Запад ищет новые способы развалить Россию, обречь ее народ на нищету и вымирание. Российский президент подчеркивал, что Запад стремится сделать все возможное, чтобы в мире сохранилась неоколониальная система. По его словам, западные страны «снимают ренту как гегемон», и потому им так важно, чтобы все государства «сдали суверенитет в пользу США».